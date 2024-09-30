logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Yakışmadı Messi: Arjantinli yıldızdan hakeme ağır küfür!

Yakışmadı Messi: Arjantinli yıldızdan hakeme ağır küfür!

14:4930/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD MLS 31. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arjantinli yıldız Lionel Messi maçta 1 gol kaydetti. 38 yaşında futbolcu Luis Suarez’e yapılan hareket sonrasında penaltı bekledi. Messi penaltı verilmemesi nedeniyle hakeme ağır ithamda bulundu. Peki, Lionel Messi hakeme ne dedi? İşte detaylar.

ABD MLS’de Inter Miami ve Charlotte karşı karşıya geldi.


Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.


Messi, maçın son anlarında kendilerine iki penaltı verilmemesi nedeniyle hakeme öfkelendi. 

İlk durumda, kapsamlı bir VAR incelemesinin ardından penaltı çağrısı reddedilirken ikinci durumda ise Luis Suarez'in rakip kaleci Kristijan Kahlina ile girdiği bir çarpışma sonucu rakip ceza sahasında düşmesinin ardından itirazları reddedildi.


Arjantin kaynaklı gazeteye göre, maçın bitiş düdüğünün ardından Messi hakeme küfür etti. 

Hakem bu hakareti hafife almadı ve hemen Arjantinli yıldıza sarı kart gösterdi.


Sonraki tartışmalara rağmen, 37 yaşındaki oyuncu 67. dakikada beraberlik golünü atarak Inter Miami'nin ikinci yarıda imdadına yetişti ve takımına, Charlotte FC'ye karşı oynanan MLS mücadelesinde önemli bir puan kazandırdı. 

Miami şu anda Doğu Konferansı tablosunun zirvesinde, ikinci sıradaki Columbus Crew'un sekiz puan üzerinde yer alıyor.


#Lionel Messi
#ABD MLS
#Inter Miami

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?