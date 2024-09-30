Yakışmadı Messi: Arjantinli yıldızdan hakeme ağır küfür!

ABD MLS 31. haftasında Inter Miami evinde Charlotte’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arjantinli yıldız Lionel Messi maçta 1 gol kaydetti. 38 yaşında futbolcu Luis Suarez’e yapılan hareket sonrasında penaltı bekledi. Messi penaltı verilmemesi nedeniyle hakeme ağır ithamda bulundu. Peki, Lionel Messi hakeme ne dedi? İşte detaylar.
ABD MLS’de Inter Miami ve Charlotte karşı karşıya geldi.
Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Messi, maçın son anlarında kendilerine iki penaltı verilmemesi nedeniyle hakeme öfkelendi.
İlk durumda, kapsamlı bir VAR incelemesinin ardından penaltı çağrısı reddedilirken ikinci durumda ise Luis Suarez'in rakip kaleci Kristijan Kahlina ile girdiği bir çarpışma sonucu rakip ceza sahasında düşmesinin ardından itirazları reddedildi.
Arjantin kaynaklı gazeteye göre, maçın bitiş düdüğünün ardından Messi hakeme küfür etti.
Hakem bu hakareti hafife almadı ve hemen Arjantinli yıldıza sarı kart gösterdi.
Sonraki tartışmalara rağmen, 37 yaşındaki oyuncu 67. dakikada beraberlik golünü atarak Inter Miami'nin ikinci yarıda imdadına yetişti ve takımına, Charlotte FC'ye karşı oynanan MLS mücadelesinde önemli bir puan kazandırdı.
Miami şu anda Doğu Konferansı tablosunun zirvesinde, ikinci sıradaki Columbus Crew'un sekiz puan üzerinde yer alıyor.