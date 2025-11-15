Yapay zeka dev kurayı çekti: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakiplerini duyurdu

Yapay zekanın simülasyonuna göre, A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine play-off yolundan katılarak 2002'den beri ilk kez sahne alacak. Elemelerde E Grubu'nu (İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la birlikte) yüzde 91 ihtimalle ikinci sırada tamamlayacak Milliler, play-off yarı finalini evinde oynayarak (yüzde 100 olasılık) geçecek ve finalde de galip gelecek.



