Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yapay zeka dev kurayı çekti: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakiplerini duyurdu

Yapay zeka dev kurayı çekti: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakiplerini duyurdu

08:0915/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yapay zeka tarafından yapılan kapsamlı simülasyon, A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'nda yer alacağını öngördü. Yapay zekaya göre elemeleri geçerek finallere kalacak olan Milliler, turnuvada 3. torbada yer alacak. İşte detaylar.

Yapay zekanın simülasyonuna göre, A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine play-off yolundan katılarak 2002'den beri ilk kez sahne alacak. Elemelerde E Grubu'nu (İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la birlikte) yüzde 91 ihtimalle ikinci sırada tamamlayacak Milliler, play-off yarı finalini evinde oynayarak (yüzde 100 olasılık) geçecek ve finalde de galip gelecek.


Simülasyonda Türkiye, FIFA Kasım 2025 sıralamasına göre 3. torbada konumlandırıldı. Bu torbada genellikle 24-36 sıralar arası takımlar yer alıyor ve kura kuralları gereği, coğrafi, siyasi veya seyahat kısıtlamaları nedeniyle bazı takımlarla eşleşememe kuralı uygulanıyor.


Yapay zekaya göre, Türkiye şu takımlarla rakip olamayacak (yani aynı gruba düşmeyecek):


Avusturya, Avustralya, Ukrayna, Norveç, Panama, Mısır, Polonya, Cezayir, Nijerya, Paraguay, Fildişi Sahili.


Yapay zekanın belirlediği torbalara göre A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ise şöyle:


1. Torba: ABD, Meksika, Kanada, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hollanda, Brezilya, Portekiz, Belçika, İtalya

2. Torba: Almanya, Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Senegal, Japonya, Danimarka, İran, Güney Kore, Ekvador

4. Torba: Tunus, Katar, Özbekistan, Irak, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Ürdün, Cape Verde, Jamaika, Gana, Haiti, Yeni Zelanda




Yapay zeka tarafından simüle edilen kura çekimine göre ise Türkiye'nin yer alacağı grup şöyle olacak:


A Grubu: ABD, Türkiye, Hırvatistan, Jamaika


#Dünya Kupası 2026
#A Milli Takım
#yapay zeka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ: TOKİ 500 bin konut kura çekilişi ne zaman, hangi illerde yapılacak?