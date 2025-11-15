Yapay zeka dev kurayı çekti: Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakiplerini duyurdu

Yapay zeka tarafından yapılan kapsamlı simülasyon, A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra yeniden FIFA Dünya Kupası'nda yer alacağını öngördü. Yapay zekaya göre elemeleri geçerek finallere kalacak olan Milliler, turnuvada 3. torbada yer alacak. İşte detaylar.
Yapay zekanın simülasyonuna göre, A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine play-off yolundan katılarak 2002'den beri ilk kez sahne alacak. Elemelerde E Grubu'nu (İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la birlikte) yüzde 91 ihtimalle ikinci sırada tamamlayacak Milliler, play-off yarı finalini evinde oynayarak (yüzde 100 olasılık) geçecek ve finalde de galip gelecek.
Simülasyonda Türkiye, FIFA Kasım 2025 sıralamasına göre 3. torbada konumlandırıldı. Bu torbada genellikle 24-36 sıralar arası takımlar yer alıyor ve kura kuralları gereği, coğrafi, siyasi veya seyahat kısıtlamaları nedeniyle bazı takımlarla eşleşememe kuralı uygulanıyor.
Yapay zekaya göre, Türkiye şu takımlarla rakip olamayacak (yani aynı gruba düşmeyecek):
Avusturya, Avustralya, Ukrayna, Norveç, Panama, Mısır, Polonya, Cezayir, Nijerya, Paraguay, Fildişi Sahili.
Yapay zekanın belirlediği torbalara göre A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ise şöyle:
1. Torba: ABD, Meksika, Kanada, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hollanda, Brezilya, Portekiz, Belçika, İtalya
2. Torba: Almanya, Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Senegal, Japonya, Danimarka, İran, Güney Kore, Ekvador
4. Torba: Tunus, Katar, Özbekistan, Irak, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Ürdün, Cape Verde, Jamaika, Gana, Haiti, Yeni Zelanda
Yapay zeka tarafından simüle edilen kura çekimine göre ise Türkiye'nin yer alacağı grup şöyle olacak:
A Grubu: ABD, Türkiye, Hırvatistan, Jamaika