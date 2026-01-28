Yeni Şafak
Yapay zeka Manchester City-Galatasaray maçının skorunu açıkladı: İşte o tahmin

Haber Merkezi
14:5628/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele bu akşam saat 23.00’te İngiltere’de oynanacak

Karşılaşma öncesinde yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.

İşte o skorlar:

Manchester City 3 - 1 Galatasaray - Gemini

Manchester City 2 – 2 Galatasaray – ChatGPT

Manchester City 1 – 2 Galatasaray – Kumru

Manchester City 3 – 2 Galatasaray - Grok

