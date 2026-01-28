Yapay zeka Manchester City-Galatasaray maçının skorunu açıkladı: İşte o tahmin

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadele bu akşam saat 23.00’te İngiltere’de oynanacak
Karşılaşma öncesinde yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.
İşte o skorlar:
Manchester City 3 - 1 Galatasaray - Gemini
Manchester City 2 – 2 Galatasaray – ChatGPT
Manchester City 1 – 2 Galatasaray – Kumru
Manchester City 3 – 2 Galatasaray - Grok