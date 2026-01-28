Yapay zeka Manchester City-Galatasaray maçının skorunu açıkladı: İşte o tahmin

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında İngiltere deplasmanında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. Haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere ekibi Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

2 /8 Bu mücadele bu akşam saat 23.00’te İngiltere’de oynanacak

3 /8 Karşılaşma öncesinde yapay zeka, bu maçın skorunu tahmin etti.

4 /8 İşte o skorlar:

5 /8 Manchester City 3 - 1 Galatasaray - Gemini

6 /8 Manchester City 2 – 2 Galatasaray – ChatGPT

7 /8 Manchester City 1 – 2 Galatasaray – Kumru