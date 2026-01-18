Yapay zekadan Galatasaray - Atletico Madrid maçı öncesi olay tahmin

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Atletico Madrid ile kritik bir maça çıkacak. Bu mücadele öncesi yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...

1 /6 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında heyecan, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edecek.

2 /6 Devler Ligi'nin 7. haftasındaki kritik maçta Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. NTV Spor'da yer alan habere göre karşılaşma öncesinde yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımların tur şanslarıyla ilgili bir tahminde bulundu.

3 /6 Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre takımların ilk 8 ilk 24 şanslarına yer verildi. Galatasaray'ın ilk 8 şansı yüzde 0.8, ilk 24'e kalma ihtimalinin ise yüzde 94 olduğu belirtildi.

4 /6 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 ila 24. sıralar arasında lig aşamasını tamamlaması halinde son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

5 /6 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 maçta Galatasaray 3 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 9 puan toplarken 7. hafta öncesinde 18. sırada yer alıyor.