Yapay zekadan olay tahmin! Galatasaray'ın Juventus karşısındaki şansını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray, Juventus'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yapay zekadan, sarı-kırmızılıların tur şansı ile ilgili olay bir tahmin geldi.

1 /5 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşaması tamamlandı. Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirip play-off'a kaldı.

2 /5 İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'de gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray, son 16 tur play-off'unda İtalya Serie A ekibi Juventus'la eşleşti. Galatasaray ilk maçı İstanbul'da, rövanşı deplasmanda oynayacak.

3 /5 Şampiyonlar Ligi'nde play-off öncesinde finale kadarki tüm turlar simüle edildi.

4 /5 Football Meets Data'da yer alan rapora göre Glatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Turun favorisi yüzde 69'la Juventus olarak gösterildi.