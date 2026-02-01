Yapay zekadan olay tahmin! Galatasaray'ın Juventus karşısındaki şansını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray, Juventus'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi yapay zekadan, sarı-kırmızılıların tur şansı ile ilgili olay bir tahmin geldi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun lig aşaması tamamlandı. Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirip play-off'a kaldı.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'de gerçekleşen kura çekiminin ardından Galatasaray, son 16 tur play-off'unda İtalya Serie A ekibi Juventus'la eşleşti. Galatasaray ilk maçı İstanbul'da, rövanşı deplasmanda oynayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off öncesinde finale kadarki tüm turlar simüle edildi.
Football Meets Data'da yer alan rapora göre Glatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimali yüzde 31 olarak belirlendi. Turun favorisi yüzde 69'la Juventus olarak gösterildi.
Sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 9, yarı final yüzde 2, final yüzde 0.3 ve şampiyonluk yüzde 0.1 olarak tahmin edildi.