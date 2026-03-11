ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi öncesi "erken final" senaryoları masada. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un seri başı olmaması, çeyrek finalde bir derbi ihtimalini doğurdu. Kupada çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün saat 14.00’te başlayacak. Kura A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimini canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği kura çekimine kulüp yetkilileri katılacak ve son 8 turunun eşleşmeleri belirlenecek.
Kupada grup aşamasının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar geçtiğimiz hafta netleşti. A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk iki sırayı alarak son 8'e kaldı.
B Grubu'ndan Gençlerbirliği ve A Grubu'ndan Alanyaspor ise en iyi iki grup üçüncüsü olarak çeyrek final biletini aldı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi ikinci olan Konyaspor kura çekimine seri başı olarak girecek.
Çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre seri başı ekiplerin sahasında oynanacak. Ayrıca grup aşamasında aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar:
Seri başı:
Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Konyaspor
Seri başı olmayanlar:
Trabzonspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe
TFF, 6 Mart Cuma günü Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-27 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verildiğini duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak.
Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak. Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.
