ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

B Grubu'ndan Gençlerbirliği ve A Grubu'ndan Alanyaspor ise en iyi iki grup üçüncüsü olarak çeyrek final biletini aldı. Gruplarını lider tamamlayan Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi ikinci olan Konyaspor kura çekimine seri başı olarak girecek.