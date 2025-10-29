Yeni Şafak
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı: 2 defa oynamış

13:1229/10/2025, Çarşamba
G: 29/10/2025, Çarşamba
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemleri açıkladı. Bu hakemler içerisinde FIFA kokartlı Zorbay Küçük de bulunuyor. Zorbay Küçük bahis yaptığı maçlar da belli oldu.

Türk futbolu bahis konularıyla sarsıldı. 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğu 152'sinin de aktif olarak oynadığı ortaya çıktı.

Üst klasmandan tam 7 yedi hakem bulunuyor. Aralarında FIFA Kokartlı Zorbay Küçük de var.

Zorbay'ın yanı sıra, Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammet Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun'un bahis oynadıkları öğrenildi ve PFDK'ya sevk edildi.

Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre; Zorbay Küçük'ün bahis oynadığı maçlar belli oldu. Düzen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur. MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı."

"Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor."

"Zorbay Küçük, yakın çevresine bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL’lik Arjantin ligine bahis yapıldığını söylüyor."

"Zorbay Küçük, yakın çevresine ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söylüyor."

"İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor."

