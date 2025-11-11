Türkiye’de otomobil pazarının yönü neden hızla SUV’a kayıyor? ODMD’nin açıkladığı 2025 Ocak–Ekim verileri, satışların 833 bini aşmasıyla birlikte SUV sınıfının pazarı adeta domine ettiğini gösterdi. Peki tüketiciyi bu gövde tipine çeken asıl neden ne? Geniş yaşam alanı mı, güvenlik hissi mi, yoksa sedanlarla kapanan fiyat farkı mı? SUV’ların payının bir yılda yüzde 56,2’den 62,2’ye çıkması, Türkiye’de otomobil alışkanlıklarının tamamen değiştiğine işaret ediyor. Volkswagen’den Peugeot’ya, Tesla Model Y’den TOGG T10X’e kadar en çok satan marka ve modellerdeki sıralama da rekabeti kızıştırdı.
Türkiye otomobil pazarındaki dönüşüm artık net biçimde rakamlara yansıyor. SUV sınıfına yönelik talep, ekim ayı verileriyle birlikte yeni bir zirveye daha ulaştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2025 Ocak–Ekim dönemini kapsayan raporu, Türk tüketicisinin tercihinin belirgin şekilde SUV’a kaydığını ortaya koyuyor.
Pazar 833 bini aştı, büyüme çift haneye çıktı
Yılın ilk 10 ayında otomobil satışları 833 bin 382 adede yükseldi. Bu dönem, geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 10,98’lik bir büyüme anlamına geliyor.
SUV’lar pazarı domine etti: Pay %62,2
Gövde tiplerine bakıldığında tablo çok net: 518 bin 550 satışla SUV modeller pazarın yüzde 62,2’sini elinde tutuyor.
Sedan otomobiller 188 bin 167 adet ve yüzde 22,6 payla ikinci sırayı alırken, hatchback modeller 118 bin 711 satış ve yüzde 14,2 payla üçüncü sırayı oluşturuyor.
Geçen yıl aynı dönemde SUV tercih oranının yüzde 56,2 olduğu hatırlandığında, bu sınıfta sadece bir yılda altı puanlık artış yaşanması dikkat çekiyor. Geniş kabinleri, yüksek oturma pozisyonu, trafikte sundukları güven hissi ve sedanlarla aradaki fiyat farkının ciddi biçimde kapanması, talepteki yükselişi besleyen temel unsurlar olarak gösteriliyor.
Marka liderliği: Volkswagen ilk sırada
Ocak–Ekim 2025 döneminde en çok SUV satan markalar şöyle sıralanıyor:
Volkswagen – 54.836 adet
Peugeot – 44.814 adet
Toyota – 31.777 adet
Hyundai – 29.588 adet
BYD – 29.205 adet
Tesla – 27.420 adet
Chery – 24.559 adet
TOGG – 23.754 adet
Fiat – 22.697 adet
Nissan – 22.013 adet
Model satışlarında tablo değişmedi
En çok tercih edilen SUV modelleri ise şu şekilde:
Tesla Model Y – 27.420 adet
TOGG T10X – 23.754 adet
BYD Seal U – 23.521 adet
Fiat Egea Cross – 22.420 adet
Toyota C-HR – 19.786 adet
Dacia Sandero Stepway – 17.826 adet
Peugeot 2008 – 17.758 adet
