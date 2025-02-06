Pehlivanoğlu: Mevzuatın geliştirilmesi gerekiyor

Sosyal medyada yaş sınırı uygulaması hakkında açıklamalarda bulunan Hukukçu Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu ise “Bir dolandırıcılık eğiliminin gerçek hayatta gerçekleştirilmesiyle sosyal medyada veya internette gerçekleştirilmesi arasında hiçbir fark yok. Kanunlarımız ikisini de kapsıyor. Bu noktada vatandaşlarımızın farkındalığıyla ilgili bir sorun var. Aynı şekilde de denetimlerle ilgili bir sorun var. Özellikle yaşça küçük kişileri, çocukları, gençleri korumak bakımından mevzuatın geliştirilmesi gerekiyor. Bu, şu an hem Türkiye'de hem de dünya genelinde değerlendirilen bir konu. Dünya genelinde, İngiltere'de, Avustralya'da, Norveç'te, Fransa'da ve başka birçok ülkede sosyal medyada yaş kısıtlaması konusu konuşuluyor. Şu an sosyal medya platformlarının bu konuda genellikle 13 yaş sınırını uyguladıklarını görüyoruz fakat mevzuatta uluslararası uygulamaların 16 yaşı ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Bu noktada yaş kısıtlamasıyla ilgili tartışma hangi kesimi koruyoruz ve bu kesimi neye karşı koruyoruz noktasında düğümleniyor. Çünkü siz çocukları koruma yükümlülüğünü sosyal medya platformları üzerine bıraktığınızda bu defa sosyal medya platformları şunu söylüyor, ‘içeriği ben yaratmıyorum, yaratmadığım bir içerikten dolayı ben neden çocukları korumakla yükümlüyüm?'. Bu konu yıllarca tartışıldıktan sonra artık şu anlayışa vardık; içerik, sosyal medya platformu tarafından yaratılmıyor ama algoritmasıyla kişilerin önüne geçiriyor. Bu nedenle artık çocuklara yönelik olarak hangi içeriğin geleceği, bu içeriğin nasıl geleceği, çocukların hangi içeriklere erişebileceği konusunda ülkeler özel düzenlemeler yapılıyor. Dolayısıyla sosyal medyadaki bu yaş kısıtlaması konusu aslında toplumun genelini ve geleceğini etkileyen bir konu” dedi.