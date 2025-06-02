İsrail destekçisi Microsoft'a boykot darbesi: Putin kapıyı gösterdi

İsrail'in en büyük destekçilerinden





Microsoft’un İsrail'de Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkez, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve Microsoft’un ABD dışındaki en büyük araştırma merkezlerinden biri.





Şirket, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlarla zaman zaman yazılım ve bulut bilişim çözümleri konusunda iş birliği yaptı.





İsrail merkezli birçok teknoloji girişimiyle ortak projeler yürüttü ya da bu firmaları satın aldı.





2019’da Microsoft’un İsrail merkezli AnyVision adlı yüz tanıma teknolojisi geliştiren şirkete yaptığı yatırım, Filistinlilere yönelik gözetim faaliyetleriyle ilişkilendirilmişti. Gelen tepkiler üzerine Microsoft bu yatırımdan geri çekilmişti.



