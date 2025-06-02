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İsrail destekçisi Microsoft'a boykot darbesi: Putin kapıyı gösterdi

İsrail destekçisi Microsoft'a boykot darbesi: Putin kapıyı gösterdi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:432/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Soykırımcı İsrail'e verdiği destekle bilinen ve bu nedenle boykot listesinde yer alan ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya’daki iştiraki Microsoft Rus LLC için iflas başvurusunda bulunacağını duyurdu. Bu kararla birlikte şirket, ülkedeki son resmi varlığını da sona erdirmeye hazırlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batılı teknoloji şirketlerine yönelik eleştirileri, bu gelişmenin arka planında önemli rol oynadı. 

Putin, Microsoft ve Zoom gibi firmaların yerine yerli alternatiflerin geçmesi gerektiğini savunmuştu.

Şirket, Ukrayna savaşı sonrası operasyonlarını küçültmeye başlamıştı.



Diğer Microsoft şirketleri ne olacak?


Microsoft Development Centre Rus, Microsoft Mobile Rus ve Microsoft Payments Rus’un geleceği belirsizliğini koruyor.


Microsoft’un Rusya’da faaliyet gösteren başka şirketleri de bulunuyor:


Microsoft Development Centre Rus

Microsoft Mobile Rus

Microsoft Payments Rus


Google’ın 2022 iflası hatırlandı


Microsoft’un bu adımı, 2022’de banka hesapları dondurulan Google Rus LLC’nin iflas sürecini akıllara getirdi. Benzer bir tablo şimdi Microsoft için de çiziliyor.

Boykot listesindeydi


Microsoft uzun süredir terör devleti İsrail'le ticari ve teknolojik ilişkiler yürüten bir şirket.


Şirket, Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot listesinde yer alıyordu.

İsrail'in en büyük destekçilerinden


Microsoft’un İsrail'de Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkez, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve Microsoft’un ABD dışındaki en büyük araştırma merkezlerinden biri.


Şirket, İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlarla zaman zaman yazılım ve bulut bilişim çözümleri konusunda iş birliği yaptı.


İsrail merkezli birçok teknoloji girişimiyle ortak projeler yürüttü ya da bu firmaları satın aldı.


2019’da Microsoft’un İsrail merkezli AnyVision adlı yüz tanıma teknolojisi geliştiren şirkete yaptığı yatırım, Filistinlilere yönelik gözetim faaliyetleriyle ilişkilendirilmişti. Gelen tepkiler üzerine Microsoft bu yatırımdan geri çekilmişti.


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