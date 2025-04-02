GameChat

Artık oyun oynarken sesli sohbet edebilir, ekranınızı paylaşabilir ve görüntülü sohbetle arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilirsiniz.

GameChat ile sevdikleriniz her zaman yanınızda!

GameChat kurulduktan sonra, Nintendo Switch 2 arkadaşlarınızla anında sohbet başlatmak için sağ Joy-Con 2’deki C düğmesine basmanız yeterli.

Nintendo Switch 2, uzakta olsanız bile sesinizi net bir şekilde ileten yerleşik bir mikrofona sahiptir. Böylece arkadaşlarınız sizi her zaman yüksek ve net duyabilir.

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı

Farklı oyunlar oynuyor olsanız bile ekranınızı anında paylaşın. Aynı oyunda takım kurun veya arkadaşlarınızın oynadığı oyunları izleyin. Her şey bir araya gelmek ve eğlenmekle ilgili!















