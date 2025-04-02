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Nintendo Switch 2 özellikleriyle dikkat çekiyor: İşte Nintendo Switch 2 satış fiyatı

Nintendo Switch 2 özellikleriyle dikkat çekiyor: İşte Nintendo Switch 2 satış fiyatı

18:532/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2'yi duyurdu. Bir önceki modele göre daha büyük (7.9 inc) LCD ekrana sahip olan cihaz, TV bağlantısıyla oyun deneyimini yüksek ayrıntılar kullanıcılara sunuyor. El modunda 1920×1080 çözünürlük sunarken, Tv modunda ise bu oran 3840×2160 (4K), 60 fps'e ulaşıyor. İşte Nintendo Switch 2 teknik özellikleri ve fiyatı.

Nintendo Switch 2 tanıtıldı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği yeni konsol, 5 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. 120Hz ekran, 4K ve HDR10 desteği gibi güçlü özelliklerle gelen yeni Nintendo Switch 2'nin Türkiye satış fiyatı henüz netleşmese de, ABD fiyatı 449 Dolar olarak açıklandı. GameChat özelliği ile oyun oynarken sesli sohbet etme fırsatı sunan Switch 2, ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet ile arkadaşlarınız ile bağlantıda kalma imkanı da veriyor. Cihazın pil kısmında ise yaklaşık 6.5 saatlik kullanım imkanı yer almakta. 

Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı ne kadar?


Nintendo, yeni konslo Switch 2'nin resmi çıkış tarihini 5 Haziran 2025 olarak duyurdu. Yeni oyun konsolunun fiyatı 449 dolar olarak belirlenirken, Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak tahminlere göre, Switch 2'nin döviz ve vergiler sonrasında yaklaşık 20 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor. 

GameChat

Artık oyun oynarken sesli sohbet edebilir, ekranınızı paylaşabilir ve görüntülü sohbetle arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilirsiniz.

GameChat ile sevdikleriniz her zaman yanınızda!

GameChat kurulduktan sonra, Nintendo Switch 2 arkadaşlarınızla anında sohbet başlatmak için sağ Joy-Con 2’deki C düğmesine basmanız yeterli.

Nintendo Switch 2, uzakta olsanız bile sesinizi net bir şekilde ileten yerleşik bir mikrofona sahiptir. Böylece arkadaşlarınız sizi her zaman yüksek ve net duyabilir.

Gerçek zamanlı ekran paylaşımı

Farklı oyunlar oynuyor olsanız bile ekranınızı anında paylaşın. Aynı oyunda takım kurun veya arkadaşlarınızın oynadığı oyunları izleyin. Her şey bir araya gelmek ve eğlenmekle ilgili!





Oyun yüzünüzü gösterin!

Görüntülü sohbet için Nintendo Switch 2 Kamera (ayrı satılır) gibi uyumlu bir USB-C® kamera bağlayarak arkadaşlarınızın yüzlerini görebilirsiniz. Aynı anda en fazla dört kişi görüntülü sohbet edebilir.

GameChat ile sevdiklerinizle bağlantıda kalmak her zamankinden daha kolay! Nerede olursanız olun, aynı odada birlikte oyun oynuyormuş gibi hissedin.



Nintendo Switch 2 Teknik Özellikleri


Boyutlar: 4.5 inç × 10.7 inç × 0.55 inç (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 453 gr (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken yaklaşık 535 gr)

Ekran:

Kapasitif dokunmatik ekran

7.9 inç, geniş renk yelpazesi LCD ekran

1920×1080 piksel çözünürlük

HDR10 desteği

120 Hz’e kadar VRR

CPU/GPU: NVIDIA tarafından özel olarak üretilen işlemci

Depolama: 256 GB (UFS)

İletişim Özellikleri:

Kablosuz LAN (Wi-Fi 6)

Bluetooth

Dock LAN portu

Video Çıkışı:

TV modunda: Maksimum 3840×2160 (4K) çözünürlük, 60 fps

1920×1080 / 2560×1440 çözünürlük, 120 fps

HDR10 desteği

El tipi modda: Maksimum 1920×1080 çözünürlük

USB-C Bağlantı Noktaları: 2 USB-C® bağlantı noktası

Oyun Kartı Yuvası: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oyun kartları ile uyumlu

microSD Express Kart Yuvası: Yalnızca microSD Express kartlarıyla uyumludur (2 TB’a kadar).

Sensörler:

Joy-Con 2: İvmeölçer, jiroskop ve fare sensörü

Parlaklık sensörü

Dahili Pil: Lityum-iyon pil / 5220mAh

Pil Ömrü: Yaklaşık 2 – 6.5 saat

Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat

Önemli Bilgiler: Çok oyunculu mod için ek oyunlar, sistemler ve/veya aksesuarlar gerekebilir. GameChat dahil çevrimiçi özellikler için internet bağlantısı, Nintendo Switch Online üyeliği ve Nintendo Hesabı gereklidir. Video özellikleri için USB-C® kamera aksesuarı gereklidir. Tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Şartlar ve GameChat gereksinimleri için: support.nintendo.com

Oyunlar, sistemler, bazı aksesuarlar ve üyelikler ayrı satılmaktadır.


Nintendo Switch 2 içeriği:

Nintendo Switch 2 konsolu

Joy-Con 2 kontrolcüleri (Sağ ve Sol)

Joy-Con 2 Grip

Joy-Con 2 kayışları

Nintendo Switch 2 dock'u

Ultra yüksek hızlı HDMI kablosu

Nintendo Switch 2 AC adaptörü

USB-C şarj kablosu

OYUNLAR

Nintendo Switch 2'ye özel oyunlar, geriye dönük uyumluluk ve mevcut oyunlar için bazı geliştirmeler sunuyor. Oyunlardan bazıları şu şekilde;


Mario Kart World: Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği

Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends Z-A, Kirby and the Forgotten Land + Star Crossed World: Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri

Super Mario Party Jamboree: Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği

Elden Ring

Metroid Prime 4: Beyond

Cyberpunk 2077

Hyrule Warriors: Age of Imprisonmen

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