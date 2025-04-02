Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2'yi duyurdu. Bir önceki modele göre daha büyük (7.9 inc) LCD ekrana sahip olan cihaz, TV bağlantısıyla oyun deneyimini yüksek ayrıntılar kullanıcılara sunuyor. El modunda 1920×1080 çözünürlük sunarken, Tv modunda ise bu oran 3840×2160 (4K), 60 fps'e ulaşıyor. İşte Nintendo Switch 2 teknik özellikleri ve fiyatı.
Nintendo Switch 2 tanıtıldı. Oyunseverlerin yakından takip ettiği yeni konsol, 5 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. 120Hz ekran, 4K ve HDR10 desteği gibi güçlü özelliklerle gelen yeni Nintendo Switch 2'nin Türkiye satış fiyatı henüz netleşmese de, ABD fiyatı 449 Dolar olarak açıklandı. GameChat özelliği ile oyun oynarken sesli sohbet etme fırsatı sunan Switch 2, ekran paylaşımı ve görüntülü sohbet ile arkadaşlarınız ile bağlantıda kalma imkanı da veriyor. Cihazın pil kısmında ise yaklaşık 6.5 saatlik kullanım imkanı yer almakta.
Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak? Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Nintendo, yeni konslo Switch 2'nin resmi çıkış tarihini 5 Haziran 2025 olarak duyurdu. Yeni oyun konsolunun fiyatı 449 dolar olarak belirlenirken, Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı. Ancak tahminlere göre, Switch 2'nin döviz ve vergiler sonrasında yaklaşık 20 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor.
GameChat
Artık oyun oynarken sesli sohbet edebilir, ekranınızı paylaşabilir ve görüntülü sohbetle arkadaşlarınızla bağlantıda kalabilirsiniz.
GameChat ile sevdikleriniz her zaman yanınızda!
GameChat kurulduktan sonra, Nintendo Switch 2 arkadaşlarınızla anında sohbet başlatmak için sağ Joy-Con 2’deki C düğmesine basmanız yeterli.
Nintendo Switch 2, uzakta olsanız bile sesinizi net bir şekilde ileten yerleşik bir mikrofona sahiptir. Böylece arkadaşlarınız sizi her zaman yüksek ve net duyabilir.
Gerçek zamanlı ekran paylaşımı
Farklı oyunlar oynuyor olsanız bile ekranınızı anında paylaşın. Aynı oyunda takım kurun veya arkadaşlarınızın oynadığı oyunları izleyin. Her şey bir araya gelmek ve eğlenmekle ilgili!
Oyun yüzünüzü gösterin!
Görüntülü sohbet için Nintendo Switch 2 Kamera (ayrı satılır) gibi uyumlu bir USB-C® kamera bağlayarak arkadaşlarınızın yüzlerini görebilirsiniz. Aynı anda en fazla dört kişi görüntülü sohbet edebilir.
GameChat ile sevdiklerinizle bağlantıda kalmak her zamankinden daha kolay! Nerede olursanız olun, aynı odada birlikte oyun oynuyormuş gibi hissedin.
Nintendo Switch 2 Teknik Özellikleri
Boyutlar: 4.5 inç × 10.7 inç × 0.55 inç (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 453 gr (Joy-Con 2 kumandaları takılıyken yaklaşık 535 gr)
Ekran:
Kapasitif dokunmatik ekran
7.9 inç, geniş renk yelpazesi LCD ekran
1920×1080 piksel çözünürlük
HDR10 desteği
120 Hz’e kadar VRR
CPU/GPU: NVIDIA tarafından özel olarak üretilen işlemci
Depolama: 256 GB (UFS)
İletişim Özellikleri:
Kablosuz LAN (Wi-Fi 6)
Bluetooth
Dock LAN portu
Video Çıkışı:
TV modunda: Maksimum 3840×2160 (4K) çözünürlük, 60 fps
1920×1080 / 2560×1440 çözünürlük, 120 fps
HDR10 desteği
El tipi modda: Maksimum 1920×1080 çözünürlük
USB-C Bağlantı Noktaları: 2 USB-C® bağlantı noktası
Oyun Kartı Yuvası: Nintendo Switch 2, Nintendo Switch oyun kartları ile uyumlu
microSD Express Kart Yuvası: Yalnızca microSD Express kartlarıyla uyumludur (2 TB’a kadar).
Sensörler:
Joy-Con 2: İvmeölçer, jiroskop ve fare sensörü
Parlaklık sensörü
Dahili Pil: Lityum-iyon pil / 5220mAh
Pil Ömrü: Yaklaşık 2 – 6.5 saat
Şarj Süresi: Yaklaşık 3 saat
Önemli Bilgiler: Çok oyunculu mod için ek oyunlar, sistemler ve/veya aksesuarlar gerekebilir. GameChat dahil çevrimiçi özellikler için internet bağlantısı, Nintendo Switch Online üyeliği ve Nintendo Hesabı gereklidir. Video özellikleri için USB-C® kamera aksesuarı gereklidir. Tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Şartlar ve GameChat gereksinimleri için: support.nintendo.com
Oyunlar, sistemler, bazı aksesuarlar ve üyelikler ayrı satılmaktadır.
Nintendo Switch 2 içeriği:
Nintendo Switch 2 konsolu
Joy-Con 2 kontrolcüleri (Sağ ve Sol)
Joy-Con 2 Grip
Joy-Con 2 kayışları
Nintendo Switch 2 dock'u
Ultra yüksek hızlı HDMI kablosu
Nintendo Switch 2 AC adaptörü
USB-C şarj kablosu
OYUNLAR
Nintendo Switch 2'ye özel oyunlar, geriye dönük uyumluluk ve mevcut oyunlar için bazı geliştirmeler sunuyor. Oyunlardan bazıları şu şekilde;
Mario Kart World: Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği
Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends Z-A, Kirby and the Forgotten Land + Star Crossed World: Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri
Super Mario Party Jamboree: Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği
Elden Ring
Metroid Prime 4: Beyond
Cyberpunk 2077
Hyrule Warriors: Age of Imprisonmen