Önemli Bilgiler: Çok oyunculu mod için ek oyunlar, sistemler ve/veya aksesuarlar gerekebilir. GameChat dahil çevrimiçi özellikler için internet bağlantısı, Nintendo Switch Online üyeliği ve Nintendo Hesabı gereklidir. Video özellikleri için USB-C® kamera aksesuarı gereklidir. Tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Şartlar ve GameChat gereksinimleri için: support.nintendo.com

Oyunlar, sistemler, bazı aksesuarlar ve üyelikler ayrı satılmaktadır.





Nintendo Switch 2 içeriği:

Nintendo Switch 2 konsolu

Joy-Con 2 kontrolcüleri (Sağ ve Sol)

Joy-Con 2 Grip

Joy-Con 2 kayışları

Nintendo Switch 2 dock'u

Ultra yüksek hızlı HDMI kablosu

Nintendo Switch 2 AC adaptörü

USB-C şarj kablosu

OYUNLAR

Nintendo Switch 2'ye özel oyunlar, geriye dönük uyumluluk ve mevcut oyunlar için bazı geliştirmeler sunuyor. Oyunlardan bazıları şu şekilde;





Mario Kart World: Serbest dolaşım ve 24 kişilik yarış desteği

Metroid Prime 4: Beyond, Pokemon Legends Z-A, Kirby and the Forgotten Land + Star Crossed World: Switch 2’ye özel performans ve HDR iyileştirmeleri

Super Mario Party Jamboree: Fare kontrolleri, sesli komutlar ve kamera desteği

Elden Ring

Metroid Prime 4: Beyond

Cyberpunk 2077

Hyrule Warriors: Age of Imprisonmen