Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbi kadrosu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta 21 Ekim'de oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde TFF'den yapılan açıklamada derbiyi Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Mert Güzenge görev yapacak.
Galatasaray- Beşiktaş derbi maçında kimler oynayacak?
Beşiktaş’ın Galatasaray kadrosunda kimler var?
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, derbi 11'ini şekillendirdi.