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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin kadrosu şekillendi

Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak. GS BJK maçı saat 19.00'da başlayacak. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ile siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, derbi 11'ini şekillendirdi. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbi kadrosu.

16:30 . 19/10/2023 الخميس
Yeni Şafak
Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbi kadrosu

Galatasaray (GS) - Beşiktaş (BJK) derbi kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta 21 Ekim'de oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde TFF'den yapılan açıklamada derbiyi Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtildi. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek. Dördüncü Hakem olarak ise Mert Güzenge görev yapacak.

Galatasaray- Beşiktaş derbi maçında kimler oynayacak?

Galatasaray'da, Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, derbide sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Galatasaray'da kaleyi
Fernando Muslera
koruyacak.
Sarı kırmızılılarda savunma dörtlüsü ise bozulmayacak.
Beklerde Sacha Boey
ve
Angelino
, stoperde ise
Davinson Sanchez
ve
Abdülkerim Bardakcı
yer alacak.
Orta sahada
Lucas Torreira
'nın yeri garanti görünüyor. Uruguaylı futbolcunun partneri ise
Kerem Demirbay
veya
Kaan Ayhan
olacak. Kanatlarda
Wilfried Zaha
ve
Tete
bir adım önde.
Ancak
Barış Alper Yılmaz
, büyük maçlardaki başarılı formu nedeniyle 11'de yer alabilir. Forvet arkasında son haftalarda olduğu gibi
Kerem Aktürkoğlu
'nun şans bulması bekleniyor. Galatasaray'da, ileri uçtaysa
Mauro Icardi
görev yapacak.

Beşiktaş’ın Galatasaray kadrosunda kimler var?

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, derbi 11'ini şekillendirdi.

Dev maçta teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu. Genç çalıştırıcının, kadrosunu şekillendirmeye başladığı öğrenildi. Kalede sakatlığını atlatan
Mert Günok
'un olması bekleniyor. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak. Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak.
Savunmanın göbeğinde
Omar Colley
ve
Necip Uysal
yer alacak. Orta alanda
Amir Hadziahmetovic
olacak. Bosna Hersekli futbolcunun önünde sakatlığını atlatan
Gedson Fernandes
görev yapacak. Portekizli oyuncunun yanında ise
Bahtiyar Zaynutdinov
veya
Alex Oxlade
-
Chamberlain
forma giyecek.
Hücum hattının sağında
Ghezzal
, solunda
Cenk Tosun
'un şans bulması bekleniyor. Orta sahada
Bahtiyar
’ın oynaması halinde, kanatların birinde
Milot Rashica
'nın görev yapma ihtimali bulunuyor. İleri uçta ise
Vincent Aboubakar
olacak.

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