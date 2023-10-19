Galatasaray'da başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un sözleşmesi yenilendi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi.

Okan Buruk’un sözleşmesi ne kadar uzatıldı?

Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin." dedi.

Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini aktaran Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum." diye konuştu.

Okan Buruk kimdir?

Okan Buruk (19 Ekim 1973, İstanbul), Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörüdür.

Futbol kariyeri Galatasaray altyapısında başladı ve 10 yıl bu takımda forma giydi. Sonrasında sırasıyla Inter, Beşiktaş, Galatasaray (2. kez) ve İstanbul BB takımlarında forma giydi. 56 millî takım maçında yer aldı. Futbolculuğu döneminde Türkiye'de 7 Süper Lig, 6 Türkiye kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Avrupa'da ise Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sahibi oldu. Ayrıca Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yenerek 2000 UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıyla maçın adamı seçildi.

Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük hayatında ilk olarak Akhisar Belediyespor ile bir Türkiye kupası, ardından Başakşehir FK ile bir Süper Lig şampiyonluğu elde etti. Daha sonra başına geçtiği Galatasaray ile Süper Lig'in "en uzun galibiyet serisi", "en uzun iç saha galibiyet serisi" ve "en yüksek puan ortalaması" rekorlarını kırarak şampiyonluk elde etti.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yeniledi

21 Haziran 2022 tarihinde görüşmeler için, Fransa'dan İstanbul'a gelen Okan Buruk, 22 Haziran 2022 tarihinde KAP'a duyuruldu. 23 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray, Okan Buruk ile bir yılı opsiyon olmak üzere ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray futbol takımıyla, 14 maçlık galibiyet serisi yakalayarak ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun ve kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun sahibi oldu.

2022-23 Süper Lig sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve teknik direktörlük kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi.



