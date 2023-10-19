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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Peki GS-BJK derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı? İşte Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler.

09:11 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'de 9. haftada görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

23 Ekim Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler



#Galatasaray
#Beşiktaş
#derbi hakemi
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