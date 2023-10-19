Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'de 9. haftada görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.