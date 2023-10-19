Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Süper Lig'de 9. haftada görev yapacak hakemlere ilişkin bilgiler verildi.
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı, 21 Ekim Cumartesi akşamı RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Galatasaray-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı hakemi kim?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Ligde 9. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir: Murat Erdoğan
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler