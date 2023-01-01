Galatasaray - Kopenhag Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Galatasaray - Kopenhag maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.