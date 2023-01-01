Galatasaray - Kopenhag Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Galatasaray - Kopenhag maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
8 Kerem Demirbay
22 Hakim Ziyech
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
KOPENHAG
1 Kamil Grabara
2 Kevin Diks
3 Denis Vavro
19 Elias Jelert
24 Birger Meling
10 Mohamed Elyounoussi
40 Roony Bardghji
9 Diogo Gonçalves
18 Orri Steinn Oskarsson
30 Mohamed Elias Achouri
33 Rasmus Falk