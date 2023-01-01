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Galatasaray - Kopenhag Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 1. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Kopenhag’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.45’de başlayacak karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı daha önce bir kez konuk eden Galatasaray, 2013/14'te grup aşamasındaki karşılaşmayı 3-1 kazandı. Okan Buruk önderliğinde sarı-kırmızılıların nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Galatasaray - Kopenhag maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:42 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray - Kopenhag Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray - Kopenhag Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta bu akşam saat 19.45’te başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Galatasaray - Kopenhag maç kadrosu ve muhtemel 11’leri.

GALATASARAY - KOPENHAG MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

8 Kerem Demirbay

22 Hakim Ziyech

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

KOPENHAG

1 Kamil Grabara

2 Kevin Diks

3 Denis Vavro

19 Elias Jelert

24 Birger Meling

10 Mohamed Elyounoussi

40 Roony Bardghji

9 Diogo Gonçalves

18 Orri Steinn Oskarsson

30 Mohamed Elias Achouri

33 Rasmus Falk

GALATASARAY - KOPENHAG CANLI SKOR





#Galatasaray
#Kopenhag
#UEFA Şampiyonlar Ligi
26 dakika önce
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