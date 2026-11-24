Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmenlere Saygı" gecesinde açıklamalarda bulundu. Öğretmen atamalarına yönelik ise müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 ve 2027 yılları için toplamda 30 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenlere Saygı gecesinde, atamalara yönelik rakamları ve takvimi paylaştı. Erdoğan, 2026 AGS sonuçlarına göre 15 bin, 2027 yılı için ise yine 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
Atama takvimi ve sınav süreci
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen “Öğretmenlere Saygı” gecesinde yaptığı konuşmada öğretmen atamalarına ilişkin yeni planı duyurdu. Buna göre, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 30 bin öğretmen adayı istihdam edilecek.
Atama süreçleri, iki ayrı Akademi Giriş Sınavı (AGS) dönemine göre yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademilerinde eğitime başlaması için çalışmaların başlatıldığını da bildirdi.
İlk 15 bin alımın detayları bu hafta geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçları doğrultusunda 15 bin öğretmen adayı alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), bu alıma ilişkin branş dağılımını ve başvuru duyurusunu bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.
2026 dönemi: Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen ataması yapılacak; branş dağılımı ve başvuru duyurusu bu hafta bekleniyor.
2027 dönemi: Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen alımı daha planlanıyor.
Eğitim süreci: Öğretmen adaylarının gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademilerinde eğitime başlaması için hazırlık yapılıyor.
Milli Eğitim Akademisi’nde uygulamalı eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sistemindeki değişikliğin amacının mesleğe daha donanımlı öğretmenler kazandırmak olduğunu ifade etti.
Üniversitelerde akademik eğitim verildiğini hatırlatan Tekin, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’nde göreve başlamadan önce okul ortamını tanıyacağını ve uygulamalı eğitim alacağını belirtti.
2027 yılı planlaması
Atama takviminin ikinci ayağında ise 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayının daha alınması öngörülüyor. Sürecin, Milli Eğitim Akademilerindeki eğitim modeliyle eşgüdümlü şekilde ilerletilmesi hedefleniyor.
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