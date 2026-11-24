Atama takvimi ve sınav süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen “Öğretmenlere Saygı” gecesinde yaptığı konuşmada öğretmen atamalarına ilişkin yeni planı duyurdu. Buna göre, 2026 ve 2027 yıllarında toplam 30 bin öğretmen adayı istihdam edilecek.





Atama süreçleri, iki ayrı Akademi Giriş Sınavı (AGS) dönemine göre yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademilerinde eğitime başlaması için çalışmaların başlatıldığını da bildirdi.