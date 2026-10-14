Çatalca’da fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu
16:07, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
İstanbul Çatalca’da fırtına nedeniyle sürüklenen gemi Çilingöz sahili açıklarında karaya oturdu. Ekipler gemiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Çatalca’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda Karadeniz’de seyir halindeki bir gemi Çatalca açıklarında çekildiği sırada fırtına nedeniyle halatı koparak sürüklendi.
Ticari gemi, sürüklenerek Çilingöz sahilinde karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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