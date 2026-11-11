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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları ISUBÜ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

09:08, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde 680 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 4-8 Kasım tarihleri arasında alındı. İŞKUR Gençlik Programı, 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 28 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Gözler Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR noter kurası çekiliş sonuçlarında. İşte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde 680 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecek. Program kapsamında başvurular 4 Kasım’da başlamış, 8 Kasım’da sona ermişti. Program kapsamında, ISUBÜ bünyesindeki 27 farklı birimde toplam 680 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR kurası sonuçları açıklandı mı, Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da ISUBÜ Ziraat Fakültesinde yapılacak noter kurasıyla belirlenecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

ISUBÜ İŞKUR Gençlik Programı 680 kişilik kontenjanın birimlere dağılımı

Programda haftalık çalışma süresi, günlük 7,5 saat olmak üzere en fazla 22,5 saat ve üç gün olarak uygulanacak. Çalışmalar cumartesi ve pazar günleri de gerçekleştirilebilecek. Program kapsamında ayrılan kontenjanlar şöyle:

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO: 10

Atabey MYO: 20

Bilim İletişimi Koordinatörlüğü: 5

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 20

Eğirdir MYO: 25

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi: 10

Gelendost MYO: 10

Gönen MYO: 20

Isparta Bilişim Teknolojileri MYO: 15

Isparta MYO: 70

Isparta OSB MYO: 10

Keçiborlu MYO: 30

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 40

Orman Fakültesi: 20

Senirkent MYO: 20

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO: 20

Şarkikaraağaç MYO: 15

Şarkikaraağaç Turizm MYO: 10

Teknik Bilimler MYO: 65

Teknoloji Fakültesi: 80

Turizm Fakültesi: 15

Uluborlu Selahattin Karasoy MYO: 35

Yabancı Diller Yüksekokulu: 5

Yalvaç MYO: 20

Yalvaç Teknik Bilimler MYO: 20

Yenişarbademli MYO: 10

Ziraat Fakültesi: 60.

Başlıklar :Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiİŞKURISUBÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları ISUBÜ asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde 680 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecek. Program kapsamında başvurular 4 Kasım’da başlamış, 8 Kasım’da sona ermişti. Program kapsamında, ISUBÜ bünyesindeki 27 farklı birimde toplam 680 kişilik kontenjan ayrıldı. Peki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR kurası sonuçları açıklandı mı, Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da ISUBÜ Ziraat Fakültesinde yapılacak noter kurasıyla belirlenecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

ISUBÜ İŞKUR Gençlik Programı 680 kişilik kontenjanın birimlere dağılımı

Programda haftalık çalışma süresi, günlük 7,5 saat olmak üzere en fazla 22,5 saat ve üç gün olarak uygulanacak. Çalışmalar cumartesi ve pazar günleri de gerçekleştirilebilecek. Program kapsamında ayrılan kontenjanlar şöyle:

Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO: 10

Atabey MYO: 20

Bilim İletişimi Koordinatörlüğü: 5

Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi: 20

Eğirdir MYO: 25

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi: 10

Gelendost MYO: 10

Gönen MYO: 20

Isparta Bilişim Teknolojileri MYO: 15

Isparta MYO: 70

Isparta OSB MYO: 10

Keçiborlu MYO: 30

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: 40

Orman Fakültesi: 20

Senirkent MYO: 20

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO: 20

Şarkikaraağaç MYO: 15

Şarkikaraağaç Turizm MYO: 10

Teknik Bilimler MYO: 65

Teknoloji Fakültesi: 80

Turizm Fakültesi: 15

Uluborlu Selahattin Karasoy MYO: 35

Yabancı Diller Yüksekokulu: 5

Yalvaç MYO: 20

Yalvaç Teknik Bilimler MYO: 20

Yenişarbademli MYO: 10

Ziraat Fakültesi: 60.

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