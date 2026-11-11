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Kademeli emeklilik çıkacak mı? Milletvekili Cevdet Akay: "EYT kapsamı dışında kalanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz"

08:52, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:52, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik beklentiler, EMADDER’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden yükseldi. EYT kapsamı dışında kalanlar olası bir düzenlemeye ilişkin gelişmeleri takip ederken, Mecliste de siyasi partiler tarafından yeni kanun teklifleri sunuldu. Milletvekili Cevdet Akay, vatandaşların kademeli emeklilik konusunda adım atılmasını ve emeklilerin mali koşulların elverdiği ölçüde gelirlerinin iyileştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber beklediğini belirtti.

8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan ve 1 gün ya da birkaç ayla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını kaçıran milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik beklentisi gün geçtikçe büyüyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirdiği kritik temasların ardından, TBMM çatısı altında grubu bulunan farklı siyasi partilerin de kademeli emeklilik sistemine ilişkin yeni kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunması kulisleri hareketlendirdi. Kademe bekleyen vatandaşlar "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kademeli emeklilik son dakika Meclis’e geldi mi, EMADDER görüşmesinde ne konuşuldu, kimleri kapsıyor ve prim-yaş şartı nasıl olacak?" sorularının yanıtları ve süreçteki son gelişmeler şu şekildedir:


Milletvekili Cevdet Akay: Cumhurbaşkanınından kademeli emeklilik müjdesi bekleniyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Komisyonda yaptığı konuşma şöyle: “Kademeli emeklilik bekleyenler var, intibak yasasını bekleyenler var. Ben yine sizin bütçe teklifinden baktığım zaman; Sosyal Güvenlik Programı var, onun alt bir programı var, Sosyal Güvenlik Sistemleri Mali Katkı Alt Programı. Şimdi orada bayram ikramiyesi alacak emekli sayılarını vermişsiniz yıllar itibarıyla. 2026'da 16 milyon 330 bindi ama 16 milyon 104 bin olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor; 2027 için de 16 milyon 410 bin kişi bayram ikramiyesi alacak emekli sayısı olarak kendi raporlarınızda belirtmişsiniz, yani 310 binlik bir artış var.



Ben şimdi bu artış kalemine baktığım zaman görüyorum ki kademeli emeklilikle ilgili 2027 yılında bir düzenleme öngörülmüyor, yani sizin hedeflerinize göre. Peki 2028'de var mı diye baktığımız zaman; 2028'de de 16 milyon 410 binden 16 milyon 720 bine çıkarılıyor, 310 binlik bir artış var. Burada da kademeli emeklilikle ilgili bir sinyal alamıyoruz. Yani burada insanlar bir günle, bir ayla on yedi-yirmi yıl kayba uğramışlar; fazla prim ödemişler, daha az prim ödeyenler emekli olmuş, kendileri olamamışlar, şimdi bekliyorlar.

Kademeli emekliliğin geleceği veya emeklilerin Sayın Cumhurbaşkanının da açıkladığı şekliyle mali koşullarının imkân verdiği ölçüde iyileştirileceğiyle ilgili bir müjdeli haber bekliyorlar. Bu, bütçe görüşmelerinde değil ama bütçe bittikten sonra ayrı bir kanun teklifiyle mutlaka gelecektir. Sayın Başkana da söyledik "Gündeme alın, bu müjdeyi de buradan verelim" dedi.


Kademeli emeklilikte ortak kanun teklifi verildi mi?

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler kademeli emeklilik düzenlemesinin geçmesini talep ediyor. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik, mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik hem de Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.


Muhalefet partileri ve milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinde; sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının erkeklerde ve kadınlarda 43-50 ile 45-52 yaş aralığından başlayarak kademeli olarak 60 yaşına kadar esnetilmesi öngörülmektedir. Ayrıca prim gün sayısını (7000-7200 gün) tamamlayan çalışanlara kademeli olarak emeklilik hakkı tanınması hedeflenmektedir.

EMADDER yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede; 1999 sonrası işe girenlerin 17-20 yıl daha geç emekli olmasının oluşturduğu anayasal eşitlik aykırılığı, prim gün sayısını dolduran çalışanların yaşadığı mağduriyetler ve yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi talepleri kapsamlı bir raporla iletildi.


Kademeli emeklilik tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim


2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik yasasıKademeli emeklilik tablosu
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Kademeli emeklilik çıkacak mı? Milletvekili Cevdet Akay: "EYT kapsamı dışında kalanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyoruz"

8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan ve 1 gün ya da birkaç ayla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını kaçıran milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik beklentisi gün geçtikçe büyüyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirdiği kritik temasların ardından, TBMM çatısı altında grubu bulunan farklı siyasi partilerin de kademeli emeklilik sistemine ilişkin yeni kanun tekliflerini TBMM Başkanlığına sunması kulisleri hareketlendirdi. Kademe bekleyen vatandaşlar "Kademeli emeklilik çıkacak mı, kademeli emeklilik son dakika Meclis’e geldi mi, EMADDER görüşmesinde ne konuşuldu, kimleri kapsıyor ve prim-yaş şartı nasıl olacak?" sorularının yanıtları ve süreçteki son gelişmeler şu şekildedir:


Milletvekili Cevdet Akay: Cumhurbaşkanınından kademeli emeklilik müjdesi bekleniyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın Komisyonda yaptığı konuşma şöyle: “Kademeli emeklilik bekleyenler var, intibak yasasını bekleyenler var. Ben yine sizin bütçe teklifinden baktığım zaman; Sosyal Güvenlik Programı var, onun alt bir programı var, Sosyal Güvenlik Sistemleri Mali Katkı Alt Programı. Şimdi orada bayram ikramiyesi alacak emekli sayılarını vermişsiniz yıllar itibarıyla. 2026'da 16 milyon 330 bindi ama 16 milyon 104 bin olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor; 2027 için de 16 milyon 410 bin kişi bayram ikramiyesi alacak emekli sayısı olarak kendi raporlarınızda belirtmişsiniz, yani 310 binlik bir artış var.



Ben şimdi bu artış kalemine baktığım zaman görüyorum ki kademeli emeklilikle ilgili 2027 yılında bir düzenleme öngörülmüyor, yani sizin hedeflerinize göre. Peki 2028'de var mı diye baktığımız zaman; 2028'de de 16 milyon 410 binden 16 milyon 720 bine çıkarılıyor, 310 binlik bir artış var. Burada da kademeli emeklilikle ilgili bir sinyal alamıyoruz. Yani burada insanlar bir günle, bir ayla on yedi-yirmi yıl kayba uğramışlar; fazla prim ödemişler, daha az prim ödeyenler emekli olmuş, kendileri olamamışlar, şimdi bekliyorlar.

Kademeli emekliliğin geleceği veya emeklilerin Sayın Cumhurbaşkanının da açıkladığı şekliyle mali koşullarının imkân verdiği ölçüde iyileştirileceğiyle ilgili bir müjdeli haber bekliyorlar. Bu, bütçe görüşmelerinde değil ama bütçe bittikten sonra ayrı bir kanun teklifiyle mutlaka gelecektir. Sayın Başkana da söyledik "Gündeme alın, bu müjdeyi de buradan verelim" dedi.


Kademeli emeklilikte ortak kanun teklifi verildi mi?

Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler kademeli emeklilik düzenlemesinin geçmesini talep ediyor. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik, mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik hem de Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.


Muhalefet partileri ve milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinde; sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının erkeklerde ve kadınlarda 43-50 ile 45-52 yaş aralığından başlayarak kademeli olarak 60 yaşına kadar esnetilmesi öngörülmektedir. Ayrıca prim gün sayısını (7000-7200 gün) tamamlayan çalışanlara kademeli olarak emeklilik hakkı tanınması hedeflenmektedir.

EMADDER yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede; 1999 sonrası işe girenlerin 17-20 yıl daha geç emekli olmasının oluşturduğu anayasal eşitlik aykırılığı, prim gün sayısını dolduran çalışanların yaşadığı mağduriyetler ve yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi talepleri kapsamlı bir raporla iletildi.


Kademeli emeklilik tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim


2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim.

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