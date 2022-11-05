Özgün Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?
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Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?

Gaziantep'in ulaşım sorunlarını çözmesi beklenen Gaziray Banliyö Metro Hattı yolcularını taşımaya hazır hale getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16:00’te katıldığı törenle hizmete alınan Gaziray, metro standartlarında 16 istasyonla hizmet verecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliğinde yürütülen, GAZİRAY Banliyö Metro Hattının yaşanan ulaşım kaosunu rahatlatması bekleniyor. Peki Gaziray Banliyö metrosu durakları neler? Nereden geçecek? Yolcu kapasitesi ne kadar? Gaziray ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?
Gaziray

Gaziantep’te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray’ın temeli 21 Nisan 2018 tarihinde atıldı. Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bugün hizmete açılıyor.

GAZİRAY METRO DURAKLARI

1- Başpınar

2- OSB-3

3- OSB-4

4- Dolice

5- Stadyum (Kalyon Stadyumu)

6- Beylerbeyi

7- Fıstıklık

8- Selimiye

9- Adliye

10- Topraklık

11- Mücahitler

12- Gaziantep Garı

13- Göllüce

14- Seyrantepe

15- Mustafayavuz

16- Taşlıca..

GAZİRAY YOLCU KAPASİTESİ, SÜRESİ VE GÜZERGAHI

Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, tam kapasiteyle hizmete girdikten sonra günlük 300 bini aşkın yolcuya hizmet verecek.

Başpınar – OSB 3 – OSB 4 – Dolice – Stadyum – Beylerbeyi – Otogar – Kayaönü – TEDAŞ – Topraklık – Hastaneler – Gar (Ana tren istasyonu, tramvay) – Göllüce Tıp Merkezi – Seyrantepe – Mustafa Yavuz – Oduncular

YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ

Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın yılbaşına kadarücretsiz olduğunu açıkladı.

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