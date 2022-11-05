Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler? Gaziantep'in ulaşım sorunlarını çözmesi beklenen Gaziray Banliyö Metro Hattı yolcularını taşımaya hazır hale getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16:00’te katıldığı törenle hizmete alınan Gaziray, metro standartlarında 16 istasyonla hizmet verecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işbirliğinde yürütülen, GAZİRAY Banliyö Metro Hattının yaşanan ulaşım kaosunu rahatlatması bekleniyor. Peki Gaziray Banliyö metrosu durakları neler? Nereden geçecek? Yolcu kapasitesi ne kadar? Gaziray ücretsiz mi, ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar.

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