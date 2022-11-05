Gaziray metrosu güzergahı ve durakları neler?

Gaziantep’te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek Gaziray’ın temeli 21 Nisan 2018 tarihinde atıldı. Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bugün hizmete açılıyor.
GAZİRAY METRO DURAKLARI
1- Başpınar
2- OSB-3
3- OSB-4
4- Dolice
5- Stadyum (Kalyon Stadyumu)
6- Beylerbeyi
7- Fıstıklık
8- Selimiye
9- Adliye
10- Topraklık
11- Mücahitler
12- Gaziantep Garı
13- Göllüce
14- Seyrantepe
15- Mustafayavuz
16- Taşlıca..
GAZİRAY YOLCU KAPASİTESİ, SÜRESİ VE GÜZERGAHI
Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, tam kapasiteyle hizmete girdikten sonra günlük 300 bini aşkın yolcuya hizmet verecek.
Başpınar – OSB 3 – OSB 4 – Dolice – Stadyum – Beylerbeyi – Otogar – Kayaönü – TEDAŞ – Topraklık – Hastaneler – Gar (Ana tren istasyonu, tramvay) – Göllüce Tıp Merkezi – Seyrantepe – Mustafa Yavuz – Oduncular
YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ
Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziray'ın yılbaşına kadarücretsiz olduğunu açıkladı.