Omega 3, vücut için gerekli ama vücutta üretilemeyen mutlaka dışarıdan alınması gerekli yağ asidi olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığına dikkat çekerek, "Sağlıklı ve düzgün çalışan bir beyin yüksek miktarda DHA içerir. DHA, iyi işleyen hücre zarları, beyin, retina, sinir hücreleri için ham maddedir. Omega 3, balık ve deniz ürünleri, somon, ton, sardalye, soya, semiz otu, kuru fasulye, nohut, Brüksel lahanası, kanola yağı, keten tohumu, ceviz, fındık, chia tohumunda bulunmaktadır. Anne sütü ise en doğal omega 3 kaynağıdır. Bu sebeple ilk 6 ay emzirmek çok önemlidir. Prekonsepsiyonel gebelik öncesi dönemde başlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, hem annenin hem bebeğin sağlığı için gereklidir. Bu, özellikle Omega 3 (DHA), demir, iyot, kalsiyum, folik asit ve D vitamini için İtalya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde de geçerlidir" diye konuştu.