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Gebelikte Omega 3 anne ve bebek sağlığını olumlu etkiliyor

Kadınlarda gebelik döneminde birçok vitamin eksiği çıkabilir. Doktor kontrolünde bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla takviye uygulamalar yapılır. Hamilelikte omega 3 takviyesi alınmalı mı, neden alınmalı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığını söyledi. İşte gebelikte omega 3 takviyesine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

10:59 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gebelikte omega 3

Gebelikte omega 3

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık gebelik döneminde omega 3 takviyesine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

GEBELİKTE OMEGA 3 TAKVİYESİ ALINMALI MI?

Omega 3, vücut için gerekli ama vücutta üretilemeyen mutlaka dışarıdan alınması gerekli yağ asidi olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığına dikkat çekerek, "Sağlıklı ve düzgün çalışan bir beyin yüksek miktarda DHA içerir. DHA, iyi işleyen hücre zarları, beyin, retina, sinir hücreleri için ham maddedir. Omega 3, balık ve deniz ürünleri, somon, ton, sardalye, soya, semiz otu, kuru fasulye, nohut, Brüksel lahanası, kanola yağı, keten tohumu, ceviz, fındık, chia tohumunda bulunmaktadır. Anne sütü ise en doğal omega 3 kaynağıdır. Bu sebeple ilk 6 ay emzirmek çok önemlidir. Prekonsepsiyonel gebelik öncesi dönemde başlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, hem annenin hem bebeğin sağlığı için gereklidir. Bu, özellikle Omega 3 (DHA), demir, iyot, kalsiyum, folik asit ve D vitamini için İtalya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde de geçerlidir" diye konuştu.

GEBELERDE OMEGA 3 ALIMININ FAYDALARI NELERDİR?

Omega 3 alan annelerde yapılan çalışmalara bakıldığında bazı önemli sonuçlara ulaşıldığına dikkat çeken Uyanık, "Gebe ve emziren kadınlar günlük ortalama en az 200 miligram DHA almayı hedeflemelidir. Gebelikte günlük 200 miligram DHA içeren Omega 3 tableti alınmalı ya da haftada 23 gün balık tüketimi tavsiye edilir. Omega 3, vücuttaki şekerleri yağa dönüştüren yağ asit sentez enzimini inhibe ettiğinden yağ depolanması ve kilo alım riskini azaltır. Omega 3, 1012 kalori ye sahip fakat kilo aldırıcı etkiye sahip değildir. Omega 3 kullanımında civa, kurşun gibi ağır metallerden arınma teknolojisinin kullanılmış olması önemlidir " şeklinde konuştu.



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