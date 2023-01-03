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Genel müdür maaş zamları belli oldu! 2023 zamlı genel müdür maaşları ne kadar oldu?

Genel müdür 2023 maaşı en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte 28 bin 809 TL'ye kadar çıkan genel müdür maaşları, 6 aylık Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranları ile birlikte yeniden belirlendi. TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Açıklanan TÜİK enflasyon verileri sonrası zamlı genel müdür maaşı ne kadar oldu, kaç TL soruları vatandaşlar tarafından yanıt aranmakta. Peki, genel müdür maaşı 2023 kaç lira oldu? 2023 zamlı genel müdür maaşları açıklandı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GENEL MÜDÜR MAAŞLARI 2023: Zamlı genel müdür maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?
Genel müdür 2023 zamlı maaşları

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını da açıklamasıyla beraber yıllık bazda enflasyon yüzde 64,27 oldu. Peki, genel müdür maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 zamlı genel müdür yeni maaşları.

Memur ve emekli zammı ne kadar oldu?

Türkiye'de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır.

Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

Genel müdür maaşları 2023
Genel müdür maaşları 2023

2023 zamlı genel müdür maaşları ne kadar oldu?

Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşlarına göre, genel müdür (1/4) mevcut maaşı gelen zamla birlikte yeni maaşı 34 bin 719 TL oldu. Genel müdür maaşlarına 9 bin 910 TL zam yapılmış olundu.

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