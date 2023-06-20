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Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte birçok ödemelerde değişikliğe gidiliyor. Genel Sağlık Sigortası primi asgari ücret zammı sonrası artacak kalemler arasında yer almakta. Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34'lük zamla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte Genel Sağlık Sigortası prim tutarı da artmakta. Peki, yeni asgari ücret zammından sonra GSS ne kadar oldu, Genel Sağlık Sigortası primleri 2023'te ne kadar zamlandı? Temmuzda GSS ne kadar zamlanacak?

13:56 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
GSS prim ücretleri

GSS prim ücretleri

Genel sağlık sigortası, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ücretsiz muayene ve tedavi hakkından yararlanmasını sağlayan sistemdir. Genel sağlık sigortasının en önemli avantajı, sigortası ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmeti almalarına imkan tanımasıdır. GSS asgari ücret zammıyla birlikte artmakta. Peki 2023'de GSS primleri ne kadar oldu? İşte Genel Sağlık Sigortası ücretleri.

Genel Sağlık Sigortası primleri

2023 Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşayacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. GSS hesaplaması brüt asgari ücretin yüzde 3'ü alınarak ortaya çıkıyor.

Genel sağlık sigortası tüm aileyi kapsar mı?

SGK, 2023'ün ilk 6 ayı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 34,04 zam geldiği için GSS primi 402 lira oldu.

Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsar?

Genel sağlık sigortası, ekonomik durumun ve sigortalı olup olmamana bakılmaksızın hastalık durumunda sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sunar ve bazı istisnalar dışında herkesi kapsar. Genel sağlık sigortası kapsamında yer alan grupları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Devlet memurları
  • 18 yaşından küçük engelli ve engelli aylığı alan kişiler
  • 65 yaş aylığı alan
  • Ücretli, maaşla veya bağımsız çalışan kişiler
  • Şeref aylığı alanlar
  • İsteğe bağlı sigortalılar
  • Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan kişiler
  • Yurt dışında çalışan ancak çalıştığı ülkede sigorta hizmetinden faydalanmayanlar
  • SGK üzerine kayıtlı ve aylık geliri olan kişiler
  • Dul veya yetim aylığı alanlar
  • Emekliler ve bakmakla yükümlülüğü olan kişiler
  • Stajyer avukatlar
  • İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar
  • Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında Kalanlar
  • Tutuklu ve hükümlüler
  • Türkiye’de kendi adına çalışan ve bağlı bulunduğu ülkede sigorta kapsamında olan kişiler
  • Er, erbaş ve yedek subay okulunda öğrenci olanlar
  • Anayasa Mahkemesi üyeleri, aile fertleri ve emeklileri
  • Meslek odaları, bankalar, sigorta şirketi üyeleri
  • Dış işlerinde sözleşmeli çalışan, o ülkede oturma iznine sahip ve sigorta sisteminden yararlanan Türk uyruklu kişiler

GSS zorunlu mu?

Genel Sağlık Sigortası Zorunlu mu?

Ülke içindeki her bir vatandaşın sağlık durumu devletin sorumluluğunda olduğu için1 Ocak 2012 yılında yapılan değişiklik ile genel sağlık sigortası yaptırmak her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için bir yükümlülük hâline getirilmiştir.

Genel sağlık sigortasının 18 yaşını dolduran her birey için zorunlu olduğu ifade edilse de aslında 18 yaş altı kişiler için zorunlu olduğunu söyleyebiliriz ancak sorumluluk çocuklara ait değildir. Çünkü 18 yaşından küçük olan kişiler de anne-babalarının sigortasından yararlanırlar. Eğer anne-babanın genel sağlık sigortası tescili yoksa gerekli primi devlet karşılar.

Çalışanların primlerini ödeme sorumluluğu ise işverenlere verilmiştir. Dolayısıyla eğer çalışıyorsan kendi müdahalen olmaksızın sigorta sistemine girebilirsin. Fakat eğer kendi adına çalışıyorsan bağlı olduğun kurum üzerinden gerekli sigorta primini ödemen gerekir.


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Genel Sağlık Sigortası primi ne kadar oldu?