Özgün Gönül Dağı 44 Bölüm 2 Fragman Dediler ki; Sefer, baba oluyor
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Gönül Dağı 44. Bölüm 2. Fragman: Dediler ki; Sefer, baba oluyor

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 44. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında, Taner'in uçan araba için Ankara'ya gittiği ancak eli boş döndüğü görüldü. Hasta olduğunu Zahide'ye söyleyemeyen Sefer ise baba olacağını öğrendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 44. Bölüm 2. Fragman: Dediler ki; Sefer, baba oluyor
Gönül Dağı 44. bölümden

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 43. bölümü 18 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 44. bölümünün 2. Fragmanı da yayılandı.

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında, Taner'in uçan araba için Ankara'ya gittiği ancak eli boş döndüğü görüldü. Hasta olduğunu Zahide'ye söyleyemeyen Sefer ise baba olacağını öğrendi.

Gönül Dağı 44. Bölüm 2. Fragmanı

Gönül Dağı 44.Bölüm Fragmanı yayında: Senden uzağa gidemem
ÖZGÜN
Gönül Dağı 44.Bölüm Fragmanı yayında: Senden uzağa gidemem

Gönül Dağı


  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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