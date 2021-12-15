Gönül Dağı 44. Bölüm 2. Fragman: Dediler ki; Sefer, baba oluyor Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 44. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında, Taner'in uçan araba için Ankara'ya gittiği ancak eli boş döndüğü görüldü. Hasta olduğunu Zahide'ye söyleyemeyen Sefer ise baba olacağını öğrendi.

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