Trendyol 1.Lig'in 8. haftasında Boluspor, Göztepe'yi ağırladı. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Göztepe deplasmanda rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Bu sonucun adından Göztepe puanını 14'e yükseltti. Boluspor ise 6 puanda kaldı.

Göztepe 2023-24 sezonunda ilk kez adını Play-Off potasına yazdırdı

14 puana yükselen Göz-Göz, 2023-24 sezonunda ilk kez adını Play-Off potasına yazdırdı. Göztepe, 8'inci hafta sonunda da ikinci sırada yer alan Bandırmaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İzmir ekibi deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekti.

Göztepe'nin deplasman maçları nasıl?

Bugüne kadar 4 dış saha karşılaşmasına çıkan Göztepe, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar gurbette hiç gol yemedi. Ümraniyespor'la İstanbul'da golsüz berabere kalan Göz-Göz, Altay ve Manisa FK'yı 1-0, son olarak da Boluspor'u 2-0 yenerek 10 puan topladı. Göztepe evinde ise 4 puanı hanesine yazdırdı.

Taraftarın istifaya devat ettiği teknik direktör Radomir Kokovic ise art arda alınan galibiyetlerin ardından oldukça rahatladı. Üzerindeki baskıyı hafifleten Hırvat teknik adam, zorlu bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kokovic, Boluspor maçını yorumladı

Boluspor deplasmanına çok iyi hazırlandıklarını anlatan Kokovic, "Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik. İkinci yarı başlamadan rakibimizin risk alacağını biliyorduk. Daha sonra aleyhimize bir penaltı oldu ve kalecimiz Lis'in kurtarışı bizi çok motive etti. Arka arkaya 3 deplasmanımızı da kayıpsız geçtik" dedi.

Göztepe'nin iki yabancısı Boluspor maçının kahramanları oldu. Sık sık tartışılıp geçen sezonun ikinci yarısında Suudi Arabistan'a kiralık gönderilen Slovenyalı orta saha Tijanic, 39 ve 76'ncı dakikada attığı gollerle galibiyeti getirirken, karşılaşmanın 58'inci dakikasında Bolusporlu Landel'in kullandığı penaltıda Polonyalı kaleci Lis gole izin vermedi.

Trendyol 1. Lig Göztepe puan durumu

Trendyol 1. Lig Göztepe skor durumu

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