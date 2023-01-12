Altının gram fiyatı 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NEDİR, YÜKSELECEK Mİ?

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması öngörülüyor.

Analistler, bugün bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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ORTA VE UZUN VADEDE 1300-1400 TL

Finans Analisti İslam Memiş, gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirtti.

İslam Memiş şunları söyledi:

"Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz."