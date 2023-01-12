Özgün Altının gram fiyatı 1136 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki sınırlı değer kaybına paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1.133 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1.136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,1 değer kaybetmesinin ardından, bugün yüzde 0,2 artarak 1.880 dolardan işlem görüyor. Peki gram altında beklentiler nedir, yükselecek mi? İşte sorunun cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın bugün kaç TL? Altında beklentiler nedir?
Gram altın bugün kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NEDİR, YÜKSELECEK Mİ?

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlaması öngörülüyor.

Analistler, bugün bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

ORTA VE UZUN VADEDE 1300-1400 TL

Finans Analisti İslam Memiş, gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirtti.

İslam Memiş şunları söyledi:

"Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz."

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