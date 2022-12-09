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Gram altın bugün ne kadar?

8 Aralık perşembe günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın yükselecek mi? Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Analistler, artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.

Para piyasalarında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.

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Dolar bugün ne kadar?


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