Gram altın bugün ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Analistler, artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.
Para piyasalarında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.
Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.