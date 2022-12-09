Gram altın bugün ne kadar? 8 Aralık perşembe günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor. Peki gram altın yükselecek mi? Çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar.

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