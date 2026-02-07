04.17'de aynı hüzün

6 Şubat gecesi saatler 04.17’yi gösterdiğinde, 11 il bir kez daha aynı acıda buluştu. Depremlerinin vurduğu şehirlerde, felaketin üçüncü yılında hayatını kaybedenler sessiz yürüyüşler, dualar ve çeşitli etkinliklerle anıldı. En önde ise o geceyi yaşayanlar vardı. Yakınlarını enkaz altında kaybeden depremzedeler, ellerinde fotoğraflarla yürüdü; bazıları gözyaşlarını tutamadı, bazıları ise aynı zamanı saatlere bakarak sevdiklerini andı. Depremin ilk saniyeleri, üç yıl sonra bir kez daha aynı sessizlikle karşılandı.

DEPREM BÖLGESİ GECE AYAKTAYDI

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta anma programı Hükümet Konağı bahçesinde başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından katılımcılar, ilk sarsıntıda 04.17’de duran saat kulesine yürüyerek karanfil bıraktı. Adıyaman’da binlerce kişinin katıldığı sessiz yürüyüşte depremzedeler, kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Gözyaşlarıyla tamamlanan yürüyüşün ardından 04.17’de camilerden sela okundu, saat kulesine karanfiller bırakıldı. Hatay’da kent merkezi ve İskenderun’da düzenlenen sessiz yürüyüşlerde depremzedeler bir araya geldi. 04.17’de saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Asi Nehri’ne karanfiller bırakılırken, birçok kişi yakınlarının fotoğraflarıyla anmaya katıldı. Şanlıurfa’da düzenlenen törende de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, camilerde mevlit okutuldu. Diyarbakır’da depremde 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı’nın bulunduğu alanda, saat 04.17’de mumlar yakıldı. Yakınlarını kaybedenler karanfiller bırakarak dua etti. Sabah namazının ardından camilerde depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

MEZARLIĞA DÖNEN SİMGE APARTMANLARA KARANFİL BIRAKILDI

Malatya'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bırakıldı. Avukatlar, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve avukatların anısına, yıkılan Hakimbey Apartmanı'nın alanına gelerek karanfil bıraktı, dua etti. Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler afetin üçüncü yıl dönümünde dualarla anıldı. Adana’da da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yerinde anma programı düzenlendi. Depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi. Yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kooperatifler Mahallesi'ndeki Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta 48 kişinin hayatını kaybettiği Sözel Apartmanı'nın önüne gelenler, yaktıkları mumlar ile karanfilleri saat 04.17'de alana bıraktı.

HABİB-İ NECCAR CAMİSİ’NDE HATİM DUASI

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde afetin yıl dönümü dolayısıyla hatim programı yapıldı. Programda İl Müftüsü Mevlüt Topçu, hatim duası yaptı. Daha sonra camide sabah namazı kılındı. Türkiye Diyanet Vakfı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ekipleri, cami önünde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla hatim duası yaptı, afette yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.







