1 milyon 32 bin kişi katıldı

1 milyon 32 bin kişi katıldı

04:0023/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Festival alanında özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.
Festival alanında özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST İstanbul, sona erdi. Gökyüzü gösterileri, bilim yarışmaları ve yenilikçi projelerin sunulduğu festivale, 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı. Selçuk Bayraktar, “KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul’da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum” mesajını paylaştı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, İstanbul’da teknoloji tutkunlarını buluşturdu. Festival boyunca gökyüzünde akrobasi gösterileri, stantlarda en yeni teknolojiler ve gençlerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü.


YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, festivalin ziyaretçi sayısını paylaştı. Bayraktar, “İstanbul’da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda

1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul’da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere...” ifadelerini kullandı.


ÇOCUK VE GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Festivalde, gençler takımlarıyla yarışmalara katılırken, ziyaretçiler de Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerini yakından görme fırsatı buldu.

Festival alanında özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.


