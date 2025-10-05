100 gemi daha olsa İsrail baş edemezdi

MUHAMMED EMİN YILDIRIM:

Amacımız ablukanın kırılmasıydı. Belki Gazze’ye ulaşamadık ama binlerce, milyonlarca insanın gündemine Gazze’yi bir kez daha taşıdık. İnşallah bunun devamı gelecek. Bundan sonra Akdeniz’i durduramayacaklar. Sadece Gazze kıyısında bekleyen çocuklara ulaşamadığımız için içimizde bir hüzün var.