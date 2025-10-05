100 gemi daha olsa İsrail baş edemezdi

Semanur Sönmez Yaman
Türkiye’ye dönen aktivistler, Gazze’nin eninde sonunda özgürlüğe kavuşacağını vurguladı.
BEKİR DEVELİ:
Ellerimizi ters kelepçe yapıp, sıcağın altında 4,5 saat beklettiler. 24 saat
hapishanede tutup bir damla su vermediler. Bize gerçekten pis muamelede bulundular. Müslümanların izzetini ayaklar altına almamak için onlara sadece gülümsedik. 100 gemimiz daha olsa bugün İsrail çok zor durumdaydı.
DAVUT DAŞKIRAN:
Biz iyiyiz çünkü başardık. Bunlar sadece Gazze’ye değil, tüm dünyadaki sivil inisiyatiflere zulmediyor. Tüm dünyaya bunu göstermek istedik.
SEMANUR SÖNMEZ YAMAN:
Biz 500 kişi aşamadık ama 500 bin kişi arkada bekliyor. O abluka aşılacak ve o İsrail bir gün zulmüyle yüzleşecek. Kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Devletimiz her zaman yanımızda olduğunu hissettirdi. Gazze İsrail zulmünden kurtulacak.
YAŞAR YAVUZ:
En çok gazetecilerden korkuyorlar. Gazeteci olduğumuz için özellikle bize işkence yaptılar. İsrail büyük şok içinde, mutlaka geri döneceğiz.
SAİD ERCAN:
Tek üzün-tümüz Gazze sahilinde çocuklara ulaşamamak. Dik durduk, İsrail’in ne kadar korkak olduğunu gördük. Dünyadaki İsrail algısını yerle bir ettik.
Ayçin Kantoğlu:
Bu işin yapılması gerekiyordu. İnşallah abluka kırıldı, bundan sonra devamı gelecektir. Siyonizme geçmiş olsun. Kadınları, bizi köpek kafeslerine koydular. Bildiğiniz hayvan barınaklarına benzer, üstü demirli kafeslere yerleştirdiler. Ben-Gvir geldi. “Kapat çeneni, soykırımcı, yeter artık” diye bağırdık.
MUHAMMED EMİN YILDIRIM:
Amacımız ablukanın kırılmasıydı. Belki Gazze’ye ulaşamadık ama binlerce, milyonlarca insanın gündemine Gazze’yi bir kez daha taşıdık. İnşallah bunun devamı gelecek. Bundan sonra Akdeniz’i durduramayacaklar. Sadece Gazze kıyısında bekleyen çocuklara ulaşamadığımız için içimizde bir hüzün var.
AHMED MUSA:
Gazze’deki kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları gördük, bu yüzden Malezya’dan gelip filoya dahil oldum. Gerekirse tekrar filoya katılırım. Gazzeliler için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yardım ve farkındalık için yapılan seferler çok önemli. Uluslararası toplum daha fazla destek vermeli.
#Küresel Sumud Filosu
#Aktivist
#Gazze
#Özgür Filistin