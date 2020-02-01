101 bin 500 dosya tamam

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenlerin itirazlarını incelemek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, göreve başladığından bu yana yaptığı çalışmaları raporlaştırdı. OHAL Komisyonu’nun 2019 Faaliyet Raporu’nda, yaptığı çalışmalar, oluşturulan veri analiz sistemi, değerlendirme kriterleri ve karar örnekleri yer aldı.

YÜZDE 86’SI HAKKINDA DAVA VAR

Rapora göre, 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’larla 125 bin 678’i ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Bugüne kadar OHAL Komisyonu’na 126 bin 300 başvuru yapıldı. Söz konusu başvurulardan 125 bin 360’ının gerçek kişi tarafından, yine 122 bin 715’inin ise meslekten ihraç edilenler tarafından yapıldığı belirtildi. Komisyona başvurusu bulunan 125 bin 360 gerçek kişinin yüzde 86’sı hakkında örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği, örgüte yardım etme ve darbe suçlarından soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğuna dikkat çekildi.

101 BİN 500 DOSYADA KARAR

Raporda, 22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başlayan Komisyonun, başvurulardan yaklaşık yüzde 80’ini sonuçlandırdığına işaret edildi. Buna göre, 31 Ocak 2020 itibariyle 101 bin 500 dosyanın karara bağlandığı belirtildi. Bu kararlardan, 10 bin 200’ünün kabul, 91 bin 300’ünün ise ret ile sonuçlandığı kaydedildi. Öte yandan, karara bağlanan dosya sayısının 2019 yılı sonunda 98 bin 300 olduğu aktarıldı. Komisyonun, geriye kalan 24 bin 800 dosyayı ise bu yıl içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği vurgulandı.

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Sorular hazırlık evlerinde verildi

Faaliyet raporunda, örgütün soru hırsızlığı da anlatıldı. Elebaşı Gülen’in “Devletin tüm kılcallarına sızmak” hedefi doğrultusunda, örgütün, kamu kurumlarına giriş sınav sorularını mensuplarına temin etmeyi en kestirme yol ve yöntem olarak benimsediği aktarıldı. Raporda, kamu kurumlarına giriş sınavlarına ait soruların FETÖ’nün “sınavlara hazırlık evleri” olarak adlandırdığı ve çoğunluğu Ankara’da olan evlerde örgüt mensuplarına verildiği belirtildi.

İşte kriterler

Raporda, Komisyon tarafından oluşturulan “Başvuru İnceleme Sistemi”nde 24 bakanlık/kurum ve 114 alt kurumdan temin edilen bilgilerin yer aldığı, 63 ayrı başlıkta sorgulama yapıldığı belirtilirken, başvuruları değerlendirmede ele alınan kriterler de sıralandı. Yirmiden fazla değerlendirme kriteri çerçevesinde başvuruları sonuçlandıran Komisyon’un bazı kriterleri şöyle:

* Soruşturma ve kovuşturma dosyalarındaki tespit ve bilgiler

* Bir kısım güvenlik güçleri personelinin ayrıca fiili darbe davalarında yargılanma bilgisi

* ByLock, Eagle uygulamaları

* Ankesörlü telefon irtibatı

* Operasyonel hat bilgisi

* Mahrem sorumlu olan kişiler bilgisi

* Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırma

* FETÖ’nün kapatılan dernek, sendika, vakıflarına üyelik, yöneticilik bilgisi

* Darbe girişimi sürecinde sözde Sıkıyönetim Atama Listesi, Bölge Komutanları Listesi ve Konsey Listesi içerisinde yer alan güvenlik personeli bilgisi

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* KPSS, komiser yardımcılığı gibi sınavlarda yapılan örgütsel usulsüzlüklere ilişkin olarak soruşturma bilgisi

* FETÖ örgüt içi evlilik ve işe yerleştirme hususlarında adli soruşturması bulunan kişiler bilgisi

* İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtlarına dair bilgiler

* Şüpheli para transferleri ve diğer mali bilgiler

Mahremlere özel eleman

OHAL Komisyonu’nun raporuna FETÖ’nün mahrem yapılanması da girdi. Mahrem hizmetin devletin en kritik ve operasyonel birimlerine sızılarak örgüt adına yürütülen gizli faaliyetleri kapsadığı belirtildi. FETÖ açısından mahrem yerlerin yargı, emniyet, mülkiye, TSK, MİT ile ÖSYM ve TÜBİTAK gibi bazı özel kurumların olduğuna işaret edildi. Emniyet ve TSK gibi kurumlarda yer alan örgüt mensuplarının genellikle kurum dışından sivil imamlara bağlı faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, bu hizmet birimlerinin hücresel yapılanmaya sahip olduğu kaydedildi. Raporda, mahrem hizmetlerde, teröristbaşı Fetullah Gülen veya o?rgu?tu?n üst yönetim katından gelen talimatlara, doğruluğunu veya akla uygunluğunu, dini, hukuki, ahlakiliğini sorgulamadan yerine getirecek, mutlak itaat ve teslimiyet gösteren özel seçilmiş? örgüt mensuplarının kullanıldığı vurgulandı.