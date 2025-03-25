11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: GBT denetiminde yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 11 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendiği Erol Atilla'yı durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı. Kontrolde Atilla'nın "hırsızlık" suçundan 11 yıl 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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