12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken düzenleme: Hakim ve savcılara yeni yaptırım

Mevcut düzenlemeye göre, "görevde kayıtsızlık ve düzensizlik", "meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak", "mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak", "kanun ve diğer mevzuat ile karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak", "bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak," "nitelik ve ağırlıkları itibarıyla belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak" durumlarında uyarma cezası alan hakim ve savcılara, teklifin yasalaşmasıyla hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurmaları halinde de söz konusu ceza verilecek.