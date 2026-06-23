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12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken düzenleme: Hakim ve savcılara yeni yaptırım

12. Yargı Paketi'nde dikkat çeken düzenleme: Hakim ve savcılara yeni yaptırım

11:1823/06/2026, Salı
AA
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Hakim ve savcılara yeni uyarma cezası
Hakim ve savcılara yeni uyarma cezası

TBMM Başkanlığına sunulan "12. Yargı Paketi" ile hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması, uyarma cezası gerektirecek. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması, idari yaptırım gerekçesi olacak. Yeni düzenleme, yargılamaların uzamasını da engelleyecek.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yeni düzenlemeye gidilecek.

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurulması, hakim ve savcılara verilen uyarma cezaları arasına dahil edilecek.

Mevcut düzenlemeye göre, "görevde kayıtsızlık ve düzensizlik", "meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak", "mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak", "kanun ve diğer mevzuat ile karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak", "bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak," "nitelik ve ağırlıkları itibarıyla belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak" durumlarında uyarma cezası alan hakim ve savcılara, teklifin yasalaşmasıyla hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurmaları halinde de söz konusu ceza verilecek.

Düzenlemeyle bilirkişi seçimi ve görevlendirilmesi sırasında kanuni kurallara aykırı davranılmasının yanı sıra hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvurulması disiplin yaptırımına bağlanacak.

Uygulamayla yargılamaların uzaması da engellenecek, bilirkişilik kurumunun asli fonksiyonuna uygun şekilde işletilmesi sağlanacak.



#12. Yargı Paketi
#bilirkişi
#Hakimler ve Savcılar Kanunu
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