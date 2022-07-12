Gündem 12 yaşındaki Mina 150 metre yüzerek kurtuldu
MUĞLA

12 yaşındaki Mina 150 metre yüzerek kurtuldu

Muğla Bodrum’da iş insanı Ünal Pala ile eşi Evrim Pala, gece açıldıkları sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Teknedeki 12 yaşındaki kızları Mina ise, 150 m yüzerek geldiği kıyıdan çevredekiler tarafından çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​12 yaşındaki Mina 150 metre yüzerek kurtuldu
Bodrum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu babası iş insanı Ünal Pala (52) ve annesi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazadan hayatta kalan 12 yaşındaki kızları Mina ile ilgili detay ortaya çıktı.

KAYALIKLARA ÇARPTILAR

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralandı, Mina ise savrularak denize düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

YATLARINA DÖNERKEN OLDU

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan 12 yaşındaki Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.

Sol şeritten hızla ilerleyen iki otomobil su birikintisini fark etmeyerek kaza yaptı
OYNAT 00:17
Sol şeritten hızla ilerleyen iki otomobil su birikintisini fark etmeyerek kaza yaptı
İstanbul Tem Otoyolu Bağcılar mevkiinde sol şeritten hızla seyreden iki otomobil, yol kenarında biriken suya girerek kaza yaptı.
20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

​Euro/Dolar paritesi eşitlendi.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

'İlginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız'
İngilterenin yeni başbakanı 5 Eylülde belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme.

​Ertuğrul Gazi'nin bir deposu Türkiye'deki konutlara 10 gün yetiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.