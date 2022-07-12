​12 yaşındaki Mina 150 metre yüzerek kurtuldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu babası iş insanı Ünal Pala (52) ve annesi Evrim Pala'nın (47) hayatını kaybettiği kazadan hayatta kalan 12 yaşındaki kızları Mina ile ilgili detay ortaya çıktı.

KAYALIKLARA ÇARPTILAR

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkinde oteller bölgesinde meydana geldi. İnşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olanı Ankaralı iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı, içinde eşi Evrim Pala ve çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevki açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralandı, Mina ise savrularak denize düştü.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

YATLARINA DÖNERKEN OLDU

Kazanın Pala çiftinin kızları Mina ile sürat teknesiyle açıkta demirli olan yatlarına dönerken meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan 12 yaşındaki Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.