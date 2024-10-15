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13 yaşındaki Beren Ankara'da asansör boşluğuna düşüp ölmüştü: Üç itfaiyeci tutuklandı

13 yaşındaki Beren Ankara'da asansör boşluğuna düşüp ölmüştü: Üç itfaiyeci tutuklandı

09:5715/10/2024, Salı
DHA
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Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümüyle ilgili 3 tutuklama.
Ankara'da asansör boşluğuna düşen çocuğun ölümüyle ilgili 3 tutuklama.

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye personelleri E.A., B.Y. ve B.B., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki 13 yaşındaki Beren Su Bolat, misafirliğe gittiği apartmanda asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 23 Temmuz'da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6'ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

'Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama'

Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı.


Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamada,
"23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği'nin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır"
denildi.


Ankara'da asansör boşluğuna düşüp ölmüştü: Büyük ihmal ortaya çıktı ABB'den açıklama geldi

Ankara'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili itfaiye personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin kemer bağlamadığı ve elinde termos olduğu ortaya çıktı. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi. Beren Su Bolat'ın dayısı Ümit Büyükata, "Hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı.


#Ankara
#Ankara Valiliği
#Başsavcılık

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