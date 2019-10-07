Gündem 13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi
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13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i(32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni H.B (70) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
H.B tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
H.B tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 13 yıla rağmen kaybolmasındaki sır perdesi aralanamayan Toker'in dosyasını, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz aylarda yeniden açtı.

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Yapılan araştırmada eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan H.B, gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan H.B, Saliha Toker ile ilişki yaşadığını, kadını, hamile olduğunu söylemesi üzerine Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Saliha Toker

Cesedi bulunamadı

Soruşturma aşamasında H.N'nin, cinayetten 10 gün sonra eşiyle hacca gittiği ortaya çıktı. H.B, ifadesinde nefsinin kurbanı olduğunu öne sürerek, "Pişmanım" dedi.

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H.B'nin cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda ise Saliha Toker'in izine rastlanmadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği bildirildi.


Müebbet hapis cezası istendi

13 yıl sonra aydınlanan cinayetle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. H.B, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. H.B, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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