13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek’ten açıklama

Adalet Bakanı Gürlek: Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.