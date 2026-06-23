13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek’ten açıklama

Adalet Bakanı Gürlek: Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.
Adalet Bakanı Gürlek: Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Adalet Bakanlığı
#Nesim Bayram
#dava