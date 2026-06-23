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13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek’ten açıklama

13 yıllık dosyada düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek’ten açıklama

09:4723/06/2026, Salı
DHA
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Adalet Bakanı Gürlek: Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

Adalet Bakanı Gürlek: Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

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