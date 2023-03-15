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14 yıllık sıfır kimlik ele verdi!

HDP'li eski vekil Semra Güzel, Yunanistan'a kaçarken sahte kimlikle yakalandı. Güzel hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan iddianame düzenlendi. Güzel’in “belgede sahtecilik” suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Şahin Şen
04:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Semra Güzel.

HDP'li Semra Güzel.

Yunanistan’a kaçarken sahte kimlikle yakalanan HDP eski vekili Semra Güzel hakkında “resmi belgede sahtecilik” iddianame düzenlendi. İddianamede Güzel’in sunduğu veriliş tarihinin 2007 yılı olmasına rağmen sahte kimlikte hiç yıpranma olmadığı ifade edildi. İddianamede, İstanbul polisinin 2 Eylül 2022’de Silivri’de TEM Otoyolu’ndaki Karbey adlı dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel’in olduğu belirtildi. Güzel’in polise “Mehtap Dayan” isimli kişiye kimlik gösterdiği arka yüzünde veriliş tarihi 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı dile belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi. Güzel’in “belgede sahtecilik” suçundan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



#HDP
#Semra Güzel
#Resmi belgede sahtecilik
1 saat önce
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14 yıllık sıfır kimlik ele verdi!
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