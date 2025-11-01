Yeni Şafak
15 Kasım'da başlıyor: Zorunlu kış lastiği uygulamasında sürücülere kritik uyarı

12:441/11/2025, Cumartesi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da başlıyor; kar lastiği olmayan araçlar yola çıkamayacak. Yetkililer, güvenli sürüş için lastiklerin üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ticari araçlar için zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli sürüş açısından kritik önem taşıyan kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım’da başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ticari araçlar için zorunlu dönem, takip eden yılın 15 Nisan’ına kadar sürecek. Böylece uygulama 5 aylık bir periyoda yayılmış oldu. Daha önce bu tarih aralığı 1 Aralık–1 Nisan şeklindeydi.


Denetimler sıkılaşacak: Lastiği olmayan yola devam edemeyecek


Kışa hazırlıksız çıkan araçların trafiği kilitlemesini ve sürücüleri mağdur etmesini önlemek amacıyla başlatılan uygulamada, ekipler özellikle kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerde denetimleri artıracak. Kış lastiği takmayan araçların trafiğe devam etmesine izin verilmeyecek.


Uzmanlara göre kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine kıyasla çok daha iyi yol tutuşu sağlayarak güvenliği artırıyor.


Ayrıca sürücülere lastik satın alırken üretim tarihine dikkat etmeleri uyarısı yapılıyor. Kullanılmamış olsa bile uzun süre depoda bekleyen lastikler raf ömrünü dolduruyor, performans kaybı yaşatıyor ve balans problemlerine neden olabiliyor.




