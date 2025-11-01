15 Kasım’da başlıyor: Zorunlu kış lastiği uygulamasında sürücülere kritik uyarı

Ticari araçlar için zorunlu olan, özel araçlarda ise güvenli sürüş açısından kritik önem taşıyan kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım’da başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ticari araçlar için zorunlu dönem, takip eden yılın 15 Nisan’ına kadar sürecek. Böylece uygulama 5 aylık bir periyoda yayılmış oldu. Daha önce bu tarih aralığı 1 Aralık–1 Nisan şeklindeydi.