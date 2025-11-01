Yeni Şafak
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar hayatını kaybetti

11:301/11/2025, Cumartesi
Engin Çağlar
Engin Çağlar

Birçok Yeşilçam filminde oynadığı rollerle hafızalara kazınan usta oyuncu Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Yeşilçam'ın oyuncularından Engin Çağlar hayatını kaybetti.


Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu. Film-San Vakfı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:


"Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Engin Çağlar kimdir?


1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Engin Çağlar'ın gerçek adı Çağlan Övet'tir. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan ünlü isim, sonrasında da Almanya'da iç mimarlık eğitimi aldı.


1962 senesinde Ses dergisinin yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Ardından sinemaya adım atan Çağlar, ilk olarak Fatma Girik'le birlikte Öksüz adlı filmde rol aldı.


Kadın Değil Başbelası, Kınalı Yapıncak, Feride, Makber, Rüyalar Gerçek Olsa ve İntizar gibi filmlerde boy gösteren Engin Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle başrolleri paylaştı.


1971 Avrupa Güzeli Filiz Vural ile 1972'de evlenen Engin Çağlar'ın Çağlan ve Eser adında iki oğlu oldu.




#Engin Çağlar
#yeşilçam
#film
