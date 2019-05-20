15 Temmuz mesajından rahatsız oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis’inde Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandal bir harekette bulundu. Meclis’te 19 Mayıs konulu konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, 15 Temmuz gazilerinden söz etti. Bu sırada Yavaş, Özdemir’in mikrofonunu kapattı.

Seçimlerden önce sahte senet iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Meclisi’ndeki skandallarına da devam ediyor. İlk Meclis toplantısında verdiği sözleri tutmak yerine danışmanlarının maaşlarını artıran Yavaş, önceki gün de 15 Temmuz rahatsızlığını dışa vurdu.

Yavaş, Meclis’te 15 Temmuz gazilerinden söz eden AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir’in mikrofonunu kapattı. Büyükşehir Meclisi’nde söz alan Özdemir, 19 Mayıs konulu bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak söze başlayan Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmek isterken Mansur Yavaş rahatsız oldu. Yavaş, “Sesini kesiyorum” diyerek Özdemir’in konuşmasını bitirmesine engel oldu.

YAVAŞ MÜSAADE ETMEDİ

O anları anlatan Özdemir şunları söyledi: “Konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yetiştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür edecektim. Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi.” Yavaş’ın 15 Temmuz cümlesinden dahi rahatsız olması şehitlerin ruhunu sızlattı.