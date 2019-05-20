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Gündem 15 Temmuz mesajından rahatsız oldu
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ANKARA

15 Temmuz mesajından rahatsız oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis toplantısında 19 Mayıs’ı tebrik ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi ile ilgili mesaj vermek isteyen Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir’e izin vermedi. Yavaş, “Sesini kesiyorum” diyerek Özdemir’in mikrofonunu kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
​Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis’inde Belediye Başkanı Mansur Yavaş skandal bir harekette bulundu. Meclis’te 19 Mayıs konulu konuşma yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir, 15 Temmuz gazilerinden söz etti. Bu sırada Yavaş, Özdemir’in mikrofonunu kapattı.

Seçimlerden önce sahte senet iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Meclisi’ndeki skandallarına da devam ediyor. İlk Meclis toplantısında verdiği sözleri tutmak yerine danışmanlarının maaşlarını artıran Yavaş, önceki gün de 15 Temmuz rahatsızlığını dışa vurdu.

Yavaş, Meclis’te 15 Temmuz gazilerinden söz eden AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ali Osman Özdemir’in mikrofonunu kapattı. Büyükşehir Meclisi’nde söz alan Özdemir, 19 Mayıs konulu bir konuşma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak söze başlayan Ali Osman Özdemir 15 Temmuz ve gezi olaylarına ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmek isterken Mansur Yavaş rahatsız oldu. Yavaş, “Sesini kesiyorum” diyerek Özdemir’in konuşmasını bitirmesine engel oldu.

YAVAŞ MÜSAADE ETMEDİ

  • O anları anlatan Özdemir şunları söyledi: “Konuşmamda bizleri bu bayramı armağan eden gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettim. Hemen bir sonraki cümlem ise milli iradeye sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerini anmak olacaktı. Ayrıca gezi gençliği gibi yakıp yıkmak yerine sağduyu ve aklın önderliğinde bir gençlik yetiştirelim diyecektim. Son olarak da seçme ve seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımıza teşekkür edecektim. Ancak Sayın Yavaş buna müsaade etmedi.” Yavaş’ın 15 Temmuz cümlesinden dahi rahatsız olması şehitlerin ruhunu sızlattı.

15 Temmuz ifadesini duyan Mansur Yavaş mikrofonu kapattı
OYNAT
15 Temmuz ifadesini duyan Mansur Yavaş mikrofonu kapattı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Gençlik Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında söz alan Belediye Meclis üyesi, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir'in konuşmasını mikrofonu kapatarak yarıda kesti. Özdemir'in, konuşmasında 15 Temmuz ile ilgili bölüme geldiği sırada sözü kesildi.
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