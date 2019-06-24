Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir otomobil takla attı Trafik kilit
İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takla attı: Trafik kilit

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Haber Merkezi IHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kontrolden çıkan bir araç takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası Avrupa geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde takla atan araçtaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
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