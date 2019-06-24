15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil takla attı: Trafik kilit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 09:23 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 09:32 IHA