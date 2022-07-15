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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde 40 ülkede bulunan medreselerinde anma programı düzenledi. Medreselerde görevli hoca ve talebeler aynı zamanda Türkiye ve ümmetin esenliği, huzuru ve güvenliği için dualar etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
İDDEF

İDDEF, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlar ve güvenlik güçleri için yurtdışındaki medreselerinde anma programı düzenledi. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde 40 ülkede bulunan medreselerinde düzenlediği programlarda şehitleri andı. Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın dört bir yanında inşa edilen medreselerde hafızlık ve İslami eğitim alan talebeler ile hocaları tarafından başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için hatim okundu. Medreselerde görevli hoca ve talebeler aynı zamanda Türkiye ve ümmetin esenliği, huzuru ve güvenliği için dualar etti.

GİNE’DE DE ŞEHİTLER UNUTULMADI

  • Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de inşa edilen Sultan 2. Abdülhamid Han Camisi’nde de şehitler unutulmadı ve Gineli Müslümanların katılımıyla düzenlenen programda talebeler, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Ümmetin 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin birliği ve dirliği için sabahlara kadar Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ettiğini belirtilen açıklamada, “Devlet ve milletimize karşı 15 Temmuz gecesi gerçekleşen hain darbe girişimi, sokaklara dökülen kahraman milletimiz ve darbecilerin karşısında duran güvenlik güçlerimiz sayesinde bertaraf edildi” denildi.

40 ÜLKEDE HATİM YAPILDI

İDDEF’ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Mazlum coğrafyamızda ise güzel ülkemizin birliği ve dirliği için sabahlara kadar dualar edildi. 40 ülkedeki medresemizde hocalarımız, talebelerimiz, civardaki Müslüman kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim ve sela okudu. 15 Temmuz’un altıncı yıl dönümünde de şehitlerimiz için hatimler okunurken, ülkemizin selameti için dualar edildi. Allah ülkemize ve ümmetimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın.”

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