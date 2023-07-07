15 Temmuz'da bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.
15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Konuyla ilgili bilgi Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı hatlarda ücretsiz seyahat mümkün olacak.
Seyahat ücretsiz olacak
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.