15 Temmuz'da bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

ABD merkezli Bloomberg'in masa başı operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadeleri kullanıldı.