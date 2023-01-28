1500 kilometrelik takip sonrası eşi tarafından vuruldu: 15 yaşımdan beri hayatımı mahvetti

Nurettin Bilge takip ettiği Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesinde yürüyen eşi iki çocuk annesi Şehriban Bilge'ye (27) peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a abisinin yanına gelen Şehriban Bilge'yi boşanma aşamasındaki eşi peşini bırakmadı. Uzaklaştırma kararına rağmen Nurettin Bilge tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Şehriban Bilge tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.





Şehriban Bilge, servis beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.





"SABAH KAPIYI KİLİTLEYİP AKŞAM GELİNCE AÇIYORDU"





Evlendiğim ilk günden itibaren eşinin yıllarca hapis hayatı yaşattığını söyleyen Şehriban Bilge, "Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı ve beni o halimle akşama kadar eve kilitledi. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son beni boğuyordu, elinden zor kaçtım. Karakola gittim. Karakoldan sonra aileme sığındım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Her gün bıçakla saldırıyordu. Defalarca kez şikayet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım. Uzaklaştırma kararı vardı" diye konuştu.





"15 YAŞIMDAN BU YAŞIMA KADAR HAYATIMI MAHVETTİ"





Kendisini yaralayan eşinin bir an önce yakalanmasını isteyen 27 yaşındaki kadın, "Adresimi gizledim, telefonumu gizledim. İstanbul'da abimin yanına geldim. Ben servis beklerken caddede birdenbire karşıma çıktı. Hiçbir şekilde konuşmadan silahı çıkarıp defalarca kez ateş etti." dedi.





Çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen Bilge, "Ne olur duyun sesimi. Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti. Yakalanıp hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.





Nurettin Bilge eşi Şehriban Bilge'ye peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.





"CİNAYETE TEŞEBBÜS"



