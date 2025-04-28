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16 İl Sağlık Teşkilatıyla 'İstanbul depremi tatbikatı'

16 İl Sağlık Teşkilatıyla 'İstanbul depremi tatbikatı'

22:1428/04/2025, Pazartesi
IHA
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Olası İstanbul depremi için tatbikat yapıldı.
Olası İstanbul depremi için tatbikat yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki olası bir depreme karşı sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için 16 İl Sağlık Teşkilatıyla birlikte tatbikat gerçekleştirdi.

İstanbul'da 16 ilin Sağlık Teşkilatının katılımı ile geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu,
"Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz"
dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz. İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan ‘referans hastaneler' belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek, otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum
" dedi.


#deprem
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