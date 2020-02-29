Gündem 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti
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16 yıl sonra kavuştuğu kızı, beş gün sonra cinayete kurban gitti

İzmir'in Bornova ilçesinde, kasım ayında boşanmak üzere olduğu eşi Turgay Çelik (32) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Seda Çelik'in (33), olaydan yalnızca 5 gün önce, yaklaşık 16 yıldır görmediği babası Abdullah Küçükyaylalı ile kavuştuğu ortaya çıktı. Acılı baba, "Çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat o gün kendisine hiç ulaşamadık ve kızımı beklerken cenazesi geldi. Kızımı öldürenin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Acılı baba, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.
Acılı baba, katilin en ağır cezayı almasını istiyor.

Olay, 11 Kasım 2019'da Karacaoğlan Mahallesi meydana geldi. 2 çocuk sahibi olan Seda Çelik ve Turgay Çelik, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Çocuklardan biri Seda Çelik'in diğeri de Turgay Çelik'in yanında kaldı. Seda Çelik, ayrılık aşamasında olduğu eşinin yanında kalan çocuğunun hasta olduğunu öğrendi. Bunun üzerine, eşinin oturduğu apartmanın önüne geldi. Bu sırada apartmanın önünde çiftin arasında tartışma çıktı.

DHA

Cani tutuklandı

Bu sırada Seda Çelik, çocuğunu görmek için apartmana yöneldi. Turgay Çelik ise önüne geçerek, eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Çelik, hayatını kaybederken, kaçan Turgay Çelik ise kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan Turgay Çelik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Acılı baba, hasret gideremeden kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.


Eş kurşunuyla hayatını kaybeden Seda Çelik'in cezaevinde olan babası Abdullah Küçükyaylalı ile yaklaşık 16 yıl boyunca hiç görüşemediği ve olaydan yalnızca 5 gün önce Küçükyaylalı ile buluşup barıştığı ortaya çıktı. Evlat hasretini yalnızca 5 gün dindirebilen Küçükyaylalı sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Kızımı beklerken cenazesi geldi

  • Yıllarca süren evlat hasretini sadece 5 gün dindirebilen Abdullah Küçükyaylalı, olayın olduğu gün kızı Seda Çelik'in torunlarıyla birlikte oturduğu eve geleceğini ancak gelemediğini söyledi. Kızını beklerken cenazesinin geldiğni belirten acılı baba, "İlk buluşmamız çok güzeldi. Beraber yemek yiyip muhabbet ettik. Cuma günü çocuklarını alıp gelecekti. Ben de ilk kez torunlarımı görecektim. Fakat o gün kendisine hiç ulaşamadık ve kızımı morgda buldum. Kızımı geç buldum erken yitirdim. Yıllar sonra kavuştuktan sonra mutluluk hayalleri kurarken yeniden umutsuzluğa düştüm. Bir anda tüm dünya başıma yıkıldı. Beklemek zorundayım. Devletimize ve adaletimize güveniyorum" diye konuştu.

Küçükyaylalı ayrıca, torunlarını da yanına almak istediğini sözlerine ekledi.
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