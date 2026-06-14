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16 yıllık bebek cinayetini topuk kanı çözdü

16 yıllık bebek cinayetini topuk kanı çözdü

04:0014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Bebeğin annesi gözaltına aldındı.
Bebeğin annesi gözaltına aldındı.

Manisa’da 2010’da çöplüğe bırakılan bir bebeğin ölümüyle ilgili dosya, topuk kanı kayıtları ve sağlık verilerinin çapraz sorgulanmasıyla 16 yıl sonra çözüldü. Bebeği çöplük kenarına bıraktığı belirlenen anne tutuklandı.

Manisa’da 2010 yılında çöplükte poşet içerisinde bulunan bebeğin ölümüne ilişkin 16 yıldır faili meçhul olarak kalan dosya, yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda aydınlatıldı. Sağlık Bakanlığı’nın topuk kanı kayıtları üzerinden yapılan incelemelerle ulaşılan anne Beren Dikbaş gözaltına alınırken, kardeşi G.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Nisan 2010 tarihinde Manisa’nın Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelmiş, çöp poşeti içerisinde bulunan bebek cesedinin otopsisinde travmaya bağlı ölüm bulguları tespit edilmişti. Bebeğin hastanede doğduğu anlaşılmasına rağmen dönemin şartlarıyla faile ulaşılamamıştı. Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen özel çalışma kapsamında dosya yeniden ele alındı ve sağlık-nüfus kayıtları üzerinden çapraz inceleme yapıldı.

DETAYLI İNCELEME

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişme, Sağlık Bakanlığına ait topuk kanı kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi oldu. Nüfus ve sağlık verileriyle birlikte yapılan çapraz sorgulamalar, olayın şüphelilerine ulaşılmasında kritik rol oynadı. Bu süreçte elde edilen bulgular, tanık beyanlarıyla da desteklenerek dosyada önemli bir ilerleme sağladı.

KIRILMA NOKTASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada dosyanın çözülme sürecine ilişkin detayları paylaştı. Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Birimleri'nin göreve başladıkları andan itibaren geçmiş dosyaları titizlikle incelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “2010’da Manisa’da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.”

ANNE TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda bebeğin annesi Beren Dikbaş ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kardeşi G.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, anne Beren Dikbaş’ın tutuklanmasına, kardeş G.Ç.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



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