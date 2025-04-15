17 yaşındaki genç karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından bakın ne çıktı

"Türkiye'de daha önce biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişide kürdan yutulmasına bağlı bağırsak perforasyonu vakası bildirilmişti. Ancak bu vaka, Türkiye'de bildirilen ilk kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilen kürdan perforasyonu olarak kayda geçti. Yabancı cisimlerin, özellikle de kürdan gibi sivri yapıların sindirim sisteminde perforasyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu tür durumlarda erken tanı ve müdahale hayati önem taşımaktadır"