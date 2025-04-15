17 yaşındaki genç karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Bağırsağından bakın ne çıktı

Sinop’ta 17 yaşındaki bir genç, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalın bağırsağına saplanmış yabancı cisim tespit edilen hastanın, kapalı yöntemle ameliyat edilerek sağlığına kavuştuğu bildirildi. Cismin kürdan olduğu belirlendi.
Sinop'ta yaşayan 17 yaşındaki bir genç karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tomografi sonuçlarının normal olduğu hastada, Radyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Çetiner tarafından gerçekleştirilen ultrasonografi sırasında bağırsak bölgesinde şüpheli bir görüntü tespit edildi. Bu bulgunun ardından hasta hemen ameliyata alındı. Uzmanlar Opr. Dr. Aytaç Taşcı ve Opr. Dr. Sema Tural Bozoğlu tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahi işlemle, hastanın kalın bağırsağına saplanmış halde bulunan kürdan yalnızca üç küçük kesi ile çıkarıldı.
Türkiye'de şimdiye kadar görülen dördüncü vaka
Uzmanlar, yabancı cisimlerin zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini, hatta ölümle sonuçlanabilecek hayati tehlikeler oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Erken tanı ve müdahale ile bu tür vakaların başarıyla tedavi edilebileceği ifade edildi.