1886 belediye personeli yine iş bıraktı

İzmir'de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Ruhsat Müdürü'nün de olduğu 7 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B, belediye çalışanı mühendis M.G, memur C.G. işçiler C.Ş. ve G.P. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddia ediliyor.