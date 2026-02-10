1886 belediye personeli yine iş bıraktı

İzmir'de alacakları ödenmeyen belediye personeli yine iş bırakma eylemi başlattı. Buca Belediyesi’nde çalışan 1886 işçi, fazla mesai ücreti ve yan haklar gibi alacakları ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başladı. Cenaze, veteriner ve zabıta dışındaki tüm belediye hizmeti durduruldu. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediye yönetiminin daha önce sendikadan zaman istediğini söyledi. İşçilerin işe gelmek için yol parası dahi bulamadıklarını belirten Yıldız, "Evlerine ekmek götüremiyorlar. Hepsinin dünya kadar borcu var, birçoğu hacizlik. Bugün 'Buca Belediyesi'nde çalışıyorum' dediğinizde size artık ev vermiyor. Meclisi acil toplasınlar, gereken görüşmeler yapılsın" dedi.
7 şüpheli tutuklandı
- İzmir'de Buca Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Ruhsat Müdürü'nün de olduğu 7 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B, belediye çalışanı mühendis M.G, memur C.G. işçiler C.Ş. ve G.P. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma işçisi S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biri yurt dışında bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddia ediliyor.